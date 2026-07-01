Італія виділить ще 1 млн євро на кіберзахист України

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З 1 липня Італія офіційно перейняла від Великої Британії головування у Талліннському механізмі – міжнародній ініціативі, що координує підтримку України у сфері кібербезпеки.

Про це повідомили у Міністерстві цифрової трансформації.

Протягом наступних шести місяців італійський уряд профінансує нові проєкти з кіберзахисту України на 1 млн євро. Загальний внесок Італії до Талліннського механізму становитиме 2 млн євро.

Серед ключових напрямів роботи під час головування Італії:

посилення кіберзахисту державних органів на національному та регіональному рівнях;

захист об'єктів критичної інфраструктури;

розвиток комплексної кіберстійкості;

професійна підготовка українських фахівців із кібербезпеки.

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У Мінцифри наголошують, що ці кроки допоможуть ефективніше координувати міжнародну допомогу та зміцнити захист українського цифрового простору.

Заступник міністра цифрової трансформації з питань кібербезпеки Віталій Балашов зазначив, що російська кіберагресія є складовою ширшої війни проти європейської безпеки, а Талліннський механізм перетворює міжнародну підтримку на конкретні інструменти для захисту державних сервісів і критичної інфраструктури.

Водночас Велика Британія, яка очолювала ініціативу раніше, профінансувала низку проєктів для Міністерства закордонних справ, Держспецзв'язку та Державної прикордонної служби України.

Також спільно з Нідерландами та Чехією реалізується міжнародний проєкт технічної допомоги CYFER, у межах якого вже запущено сім ініціатив Талліннського механізму.

Окрему увагу Італія приділяє підтримці українських регіонів. Зокрема, майже 900 тис. євро спрямовано на модернізацію кіберінфраструктури та створення захищеної мережі в Тернопільській області. Ще понад 570 тис. євро виділено на створення безпечної інформаційно-аналітичної системи в Одеській області.

Крім того, італійські партнери профінансували аналітичний огляд Національної системи кібербезпеки України-2025 та підтримали участь молодіжної збірної України у змаганнях European Cybersecurity Challenge.

Талліннський механізм створили у грудні 2023 року для координації міжнародної допомоги Україні у сфері кібербезпеки. До нього входять 14 країн-партнерів, а Європейський Союз, НАТО та Світовий банк беруть участь у роботі механізму як офіційні спостерігачі.