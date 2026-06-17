У застосунку “Армія+” стартував новий навчальний курс, присвячений основам військового лідерства. Він допоможе військовослужбовцям краще розуміти принципи управління підрозділом, ухвалення рішень у складних умовах та підтримки команди під час виконання завдань.
Про це повідомляє Міноборони України.
Курс складається з двох модулів і охоплює ключові теми військового лідерства, зокрема:
- що таке військове лідерство та його відмінність від цивільного;
- побудову довіри, підтримання дисципліни та роботу з особовим складом;
- ухвалення рішень і відповідальність за них;
- мотивацію підлеглих, делегування повноважень і надання зворотного зв’язку;
- підтримку бойового духу та розвиток команди;
- розпізнавання деструктивного лідерства та реагування на нього.
Програма поєднує теоретичні матеріали, практичні приклади та інтерв’ю з чинними військовослужбовцями. Частина тем розглядається на основі реальних ситуацій зі служби.
Курс створено Управлінням розвитку військового лідерства Головного управління персоналу Генерального штабу ЗСУ спільно з викладачами військових вишів. До розробки також долучилося Управління психологічного забезпечення Угруповання об’єднаних сил.
Наразі в застосунку “Армія+” доступно 27 навчальних курсів для військовослужбовців. Новий курс можна знайти у розділі “Навчання”.