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У застосунку “Армія+” з’явився курс з основ військового лідерства

Курс "Військове лідерство" допоможе військовослужбовцям краще розуміти принципи управління підрозділом, ухвалення рішень у складних умовах.

У застосунку “Армія+” з’явився курс з основ військового лідерства
Армія+
Фото: Міноборони

У застосунку “Армія+” стартував новий навчальний курс, присвячений основам військового лідерства. Він допоможе військовослужбовцям краще розуміти принципи управління підрозділом, ухвалення рішень у складних умовах та підтримки команди під час виконання завдань. 

Про це повідомляє Міноборони України.

Курс складається з двох модулів і охоплює ключові теми військового лідерства, зокрема:

  • що таке військове лідерство та його відмінність від цивільного;
  • побудову довіри, підтримання дисципліни та роботу з особовим складом;
  • ухвалення рішень і відповідальність за них;
  • мотивацію підлеглих, делегування повноважень і надання зворотного зв’язку;
  • підтримку бойового духу та розвиток команди;
  • розпізнавання деструктивного лідерства та реагування на нього.

Програма поєднує теоретичні матеріали, практичні приклади та інтерв’ю з чинними військовослужбовцями. Частина тем розглядається на основі реальних ситуацій зі служби.

Курс створено Управлінням розвитку військового лідерства Головного управління персоналу Генерального штабу ЗСУ спільно з викладачами військових вишів. До розробки також долучилося Управління психологічного забезпечення Угруповання об’єднаних сил.

Наразі в застосунку “Армія+” доступно 27 навчальних курсів для військовослужбовців. Новий курс можна знайти у розділі “Навчання”.

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