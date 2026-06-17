Курс "Військове лідерство" допоможе військовослужбовцям краще розуміти принципи управління підрозділом, ухвалення рішень у складних умовах.

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У застосунку “Армія+” стартував новий навчальний курс, присвячений основам військового лідерства. Він допоможе військовослужбовцям краще розуміти принципи управління підрозділом, ухвалення рішень у складних умовах та підтримки команди під час виконання завдань.

Про це повідомляє Міноборони України.

Курс складається з двох модулів і охоплює ключові теми військового лідерства, зокрема:

що таке військове лідерство та його відмінність від цивільного;

побудову довіри, підтримання дисципліни та роботу з особовим складом;

ухвалення рішень і відповідальність за них;

мотивацію підлеглих, делегування повноважень і надання зворотного зв’язку;

підтримку бойового духу та розвиток команди;

розпізнавання деструктивного лідерства та реагування на нього.

Програма поєднує теоретичні матеріали, практичні приклади та інтерв’ю з чинними військовослужбовцями. Частина тем розглядається на основі реальних ситуацій зі служби.

Курс створено Управлінням розвитку військового лідерства Головного управління персоналу Генерального штабу ЗСУ спільно з викладачами військових вишів. До розробки також долучилося Управління психологічного забезпечення Угруповання об’єднаних сил.

Наразі в застосунку “Армія+” доступно 27 навчальних курсів для військовослужбовців. Новий курс можна знайти у розділі “Навчання”.