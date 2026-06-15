МОУ: Внески країн-членів чеської ініціативи із закупівлі боєприпасів для України відновилися

Втім, наразі це не той обсяг, який був у минулому році

Затримка із фінансуванням чеської ініціативи із закупівлі боєприпасів для України була, але внески держав відновилися, розповів LB.ua Олександр Плачинта старший офіцер Департаменту політики закупівель Міністерства оборони України.

“Ці країни не вийшли. Була затримка, пов’язана зі зміною влади в Чехії, але після того, як новий уряд підтвердив, що вони підтримують чеську ініціативу, внески держав-партнерів розпочалися знову”, – зазначив Плачинта.

Він додав, що наразі це не той обсяг, який був у минулому році, “але ми цього очікували”.

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Представник Міноборони зазначив, що чеська ініціатива створювалася і діє як спосіб забезпечення короткострокового попиту ЗСУ на артилерійські боєприпаси.

“Тобто Міністерство оборони Чехії виступає закупівельником і постачальником Україні артилерійських боєприпасів, а звідки вони їх беруть, тільки вони знають”, – додав Плачинта.

Водночас він нагадав, що нещодавно Агенція оборонних закупівель завершила тендер на закупівлю 155-мм артилерійських боєприпасів збільшеної дальності.

“Це був перший тендер в історії АОЗу на подібну номенклатуру, він пройшов успішно, ми домоглися зниження ціни і я думаю, що далі ми будемо фокусуватися дедалі більше на тендерній процедурі в частині боєприпасів”, – додав старший офіцер Департаменту політики закупівель МОУ.

Нагадаємо, у травні президент Чехії Петр Павел в інтерв'ю Financial Times заявив, що кількість держав, які фінансують чеську ініціативу з придбання снарядів для ЗСУ, скоротилася вдвічі: з 18 до 9.

9 червня міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Німеччина виділить 300 мільйонів євро в рамках чеської ініціативи із забезпечення України боєприпасами. На ці кошти очікують закупити близько 50 тисяч боєприпасів для українських військових.