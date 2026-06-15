Україна скликає термінове засідання Ради Безпеки ООН через нічну масовану атаку РФ

Також Україна робитиме відповідні кроки в межах ОБСЄ, Ради Європи та ЮНЕСКО.

Україна ініціює термінові засідання Ради Безпеки ООН, а також відповідні кроки в межах ОБСЄ, Ради Європи та ЮНЕСКО через нічну масовану атаку РФ 15 червня.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

За його словами, внаслідок останніх ударів Росії постраждали Київ, Харків, Дніпро та інші міста.

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Загинули цивільні, серед поранених є діти. Також під час ліквідації наслідків обстрілів загинули рятувальники через повторний удар по місцю атаки.

Міністр наголосив, що значних пошкоджень зазнали житлові будинки та об’єкти культурної спадщини, зокрема Києво-Печерська лавра, об’єкт Світової спадщини ЮНЕСКО.

"Київ, Харків, Дніпро та інші міста зазнали сильних атак. Загинули мирні люди, були поранені діти, а сміливі рятувальники віддали життя внаслідок цинічного повторного удару по місцю атаки», – зазначив Сибіга.

Глава МЗС підкреслив, що Росія, атакуючи цивільне населення, культурні та релігійні об’єкти, демонструє повну зневагу до міжнародного права та принципів, на яких ґрунтується діяльність Організації Об’єднаних Націй.

"Поки Росія продовжує нарощувати атаки та підривати всі зусилля, спрямовані на досягнення миру, сильна та єдина міжнародна відповідь є критично важливою для посилення тиску на агресора та забезпечення його відповідальності", – заявив він.

Міністр також подякував партнерам України за підтримку та солідарність у протидії російській агресії.

Уночі 15 червня армія Росії провела чергову атаку. Ворог запустив дрони і ракети в декілька хвиль. Відомо про пʼятьох загиблих та 35 поранених у Києві. Зокрема – вагітна і двоє дітей.

Є жертви й в Харкові – це рятувальники, які боролися з вогнем на місці удару. Є також працівники ДСНС, які отримали поранення.