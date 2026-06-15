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ЗМІ: у Росії впав стратегічний бомбардувальник Ту-22М3

Попередня причина падіння – відмова двигунів.

ЗМІ: у Росії впав стратегічний бомбардувальник Ту-22М3
у Росії впав стратегічний бомбардувальник Ту-22М3
Фото: Mash

У Іркутській області РФ впав стратегічний бомбардувальник Ту-22М3. Інцидент стався поблизу міста Свірськ на березі річки Ангара.

Про це пише російський ТГ-канал Mash.

За попередньою інформацією, екіпаж літака встиг катапультуватися та вижив. Місцеві жителі повідомляють, що бачили кількох членів екіпажу, які залишили борт на парашутах ще до падіння літака.

Після катастрофи бомбардувальник впав на березі Ангари, після чого виникла пожежа. Над місцем падіння піднявся густий стовп диму.

Офіційної інформації про причини катастрофи наразі немає.

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