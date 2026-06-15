У Іркутській області РФ впав стратегічний бомбардувальник Ту-22М3. Інцидент стався поблизу міста Свірськ на березі річки Ангара.

Про це пише російський ТГ-канал Mash.

За попередньою інформацією, екіпаж літака встиг катапультуватися та вижив. Місцеві жителі повідомляють, що бачили кількох членів екіпажу, які залишили борт на парашутах ще до падіння літака.

Після катастрофи бомбардувальник впав на березі Ангари, після чого виникла пожежа. Над місцем падіння піднявся густий стовп диму.

Офіційної інформації про причини катастрофи наразі немає.