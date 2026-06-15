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СБУ показала уламки “Герані”, яким росіяни вдарили по Києво-Печерській лаврі

Окремі комплектуючі дрона були виготовлені на території РФ в особливій економічній зоні Алабуга.

СБУ показала уламки “Герані”, яким росіяни вдарили по Києво-Печерській лаврі

Служба безпеки України встановила, що Росія вдарила по Києво-Печерській лаврі безпілотним літальним апаратом “Герань-2”, що є російською версією іранського дрона-камікадзе типу "Shahed".

Такий висновок вдалося зробити на основі аналізу уламків безпілотника, знайдених на місці влучання, йдеться у пресрелізі спецслужби.

Як з’ясувало розслідування, ворог атакував монастирський комплекс о 01:50 під час масованого обстрілу столиці України.

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За результатами огляду місця події співробітники СБУ виявили фрагменти корпусу та двигуна російського дрона-камікадзе, який уразив Стефанівський приділ Успенського собору на території Лаври.

Під час огляду уламків ворожого безпілотника встановлено, що окремі його комплектуючі виготовлено на території РФ в особливій економічній зоні Алабуга. Про це свідчать відповідні маркування, виявлені на фрагментах російського дрона.

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Унаслідок ворожого прильоту ушкоджено дахові перекриття, куполи, стіни та скління собору. Загиблі та поранені – відсутні.

Також від вибухової хвилі зазнали пошкоджень сусідні будівлі цивільної інфраструктури Печерського району Києва.

Слідчі Служби безпеки кваліфікують цей удар як воєнний злочин і вже розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України. Вживаються комплексні заходи для встановлення всіх обставин російської атаки та притягнення винних до відповідальності.

Комплексні заходи тривають за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.

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