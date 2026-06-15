«Мадяр»: російське командування заборонило військові перевезення двома трасами на окупованому півдні України
Відео«Мадяр»: російське командування заборонило військові перевезення двома трасами на окупованому півдні України
​Закон про рибу: ризики для питної води й забудови берегів
​Закон про рибу: ризики для питної води й забудови берегів
Прокурор, який видав ордер на арешт Путіна, відсторонений з посади
Прокурор, який видав ордер на арешт Путіна, відсторонений з посади
«Музей для генія»: що феномен Івана Марчука говорить про українську культуру
«Музей для генія»: що феномен Івана Марчука говорить про українську культуру
Без броні. Чому українські виробники бронетехніки говорять про відсутність держзамовлень і що кажуть у МОУ
Без броні. Чому українські виробники бронетехніки говорять про відсутність держзамовлень і що кажуть у МОУ
На війні загинув захисник з 3 ОШБ, музикант Ярослав "Варнак" Іванов
На війні загинув захисник з 3 ОШБ, музикант Ярослав "Варнак" Іванов
Американські джазмени виступили на фестивалі в Москві, активісти вимагають скасувати їхні виступи в Штатах
Американські джазмени виступили на фестивалі в Москві, активісти вимагають скасувати їхні виступи в Штатах
ЗМІ: Супутники виявили масштабне будівництво російських військових баз біля європейських кордонів
ЗМІ: Супутники виявили масштабне будівництво російських військових баз біля європейських кордонів
Правоохоронці заявили про ліквідацію масштабного виробництва підроблених документів на Київщині
ФотоПравоохоронці заявили про ліквідацію масштабного виробництва підроблених документів на Київщині
ГоловнаСуспільствоНаука і релігія

Епіфаній: "Ми відновимо собор. Це не вперше, коли ворог намагається знищити нашу історію та нашу пам'ять"

Предстоятель ПЦУ підкреслив особливе значення Києво-Печерської лаври для української історії. 

Епіфаній: "Ми відновимо собор. Це не вперше, коли ворог намагається знищити нашу історію та нашу пам'ять"
Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній
Фото: Макс Требухов

Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній зазначив, що пошкодження Успенського собору Києво-Печерської лаври є черговою спробою росіян знищити українську історію та ідентичність.

Про це передає "Інтерфакс-Україна" з місця події.

"Ми відновимо собор. Це не вперше, коли ворог намагається знищити нашу історію та нашу пам'ять. На початку XVIII століття тут сталася велика пожежа, було втрачено багато рукописів і історичних свідчень. Після цього нашу історію намагалися переписати", - сказав Епіфаній. 

Реклама

За його словами, нинішня війна є продовженням багатовікового протистояння, під час якого українці змушені відстоювати своє право на власну державність, культуру та історичну пам'ять. 

"Ця війна триває не 12 років. Вона триває століттями. Але ми зуміли зберегти нашу українську ідентичність і будемо боротися до кінця. У нас немає іншого вибору", - наголосив Епіфаній.

Він також підкреслив особливе значення Києво-Печерської лаври для української історії. 

"Історія України - тут, у Лаврі. Тут наше коріння, тут наша пам'ять", - додав він. 

Нагадаємо, що в ніч проти 24 січня об'єкти Лаври зазнали пошкоджень унаслідок масованої російської ракетно-дронової атаки.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies