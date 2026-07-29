Стихія змусила евакуювати цілі населені пункти , знищила приватні будинки, забрала життя диких тварин і завдала значних економічних збитків. Одночасно вона вкотре потягла за собою звичні для таких катастроф явища: пошук винних, політичні суперечки і хвилю солідарності серед місцевих жителів.

Іспанія переживає одну з наймасштабніших лісових пожеж у своїй сучасній історії. Вогонь уже знищив понад 55 тисяч гектарів лісу. Осередки займання в провінції Авіла, що в Кастилії і Леоні — регіоні, відомому своїми замками й готичною архітектурою, — злилися з пожежами в західній частині гірського масиву Сьєрра-де-Гредос поблизу Мадрида. Дим було видно навіть у столиці.

Фото: noticiasparamunicipios.com Полум’я поширюється вздовж водосховища Сан-Хуан під час однієї з найкритичніших ночей пожежі, що спустошила одне з головних місць літнього відпочинку в регіоні Мадрида.

Сан-Хуан — мальовниче озеро на околицях Мадрида, оточене горами й зеленими лісами. Воно завжди було улюбленим місцем для виїзних заходів великих компаній та пересічних жителів столиці, виснажених літньою спекою, яка сягає піку в серпні. Тут можна було покататися на кайтсерфінгу або просто сховатися від міської задухи.

Сьогодні це місце нагадує кадри з фільму про останній день Помпеї. Над озером нависає густий дим, небо забарвлене у криваво-червоні відтінки, а замість зелених крон — обвуглені стовбури дерев.

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Фото: noticiasparamunicipios.com На водосховищі Сан-Хуан пожежа повністю знищила об'єкти водної інфраструктури та зони відпочинку в розпал літа.

Експерти називають однією з головних причин посилення лісових пожеж зміну клімату. Через тривалі періоди спеки й посухи ризик таких катастроф, за їхніми прогнозами, зростатиме не лише в Іспанії, а й по всій Південній Європі.

«Для значної частини Іспанії ця ситуація стала критичною, але не несподіваною. У Кастилії і Леоні, зокрема в Саморі, про проблему говорять уже багато років, однак на політичному рівні їй так і не приділили достатньої уваги. Пожежники навіть вдячні, що вогонь дійшов до столиці, тому що нарешті ця проблема опинилася в центрі уваги медіа, викликала політичний та соціальний інтерес», — говорить Хуан Наварро, автор книги “Тліючі жарини Сьєрри-де-ла-Кулебра. Вогонь і смерть у пожежах Самори” та кореспондент El País у регіоні. Увага до пожеж дає шанс, що політики почнуть виділяти необхідні ресурси на системну боротьбу з передумовами цього лиха.

Фото: EPA/UPG Гасіння лісової пожежі в провінції Кастельйон, Іспанія, 27 липня 2026 року.

«Кліматичні зміни, мінливі напрямки вітру та знелюднення сільських територій створюють ідеальні умови для таких масштабних пожеж. Великі площі залишаються покинутими, без догляду й господарського використання. Коли там спалахує вогонь, він поширюється блискавично», — пояснює Наварро.

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«Сонце стало червоним, усе село раптом затягнуло димом, почав падати попіл. Через шум гелікоптерів та виття сирен розмов майже не було чути. Поліція ходила від будинку до будинку, закликаючи жителів якнайшвидше евакуюватися. Проте дехто зі старших людей навідріз відмовлявся залишати свої домівки», — так описує свій досвід евакуації Сара, двадцятирічна студентка факультету права з Кадальсо-де-лос-Відріос, західного передмістя Мадрида.

Фото: Ольга Косова Сара

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Це не перша лісова пожежа, яку вона пам'ятає, але вперше їй та її сусідам довелося покинути власні домівки. За кілька хвилин уранці суботи вона встигла схопити лише документи й кілька найнеобхідніших речей. Всіх мешканців селища евакуювали на безпечну відстань від вогню. Дорога зайняла чотири години через багатокілометровий затор.

На телефоні Сара показує мені відео нескінченного потоку пожежних машин і карет швидкої допомоги, які прямували до місця катастрофи. Найбільше її вразили обгорілі будинки та мертві олені, що не встигли врятуватися від вогню.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Тепер вона, як і ще чотириста евакуйованих, перебуває в містечку Мостолес на околиці Мадрида. Коли в п'ятницю стало зрозуміло, що лиха не уникнути, місцева влада і жителі звернулася до столиці з пропозицією допомогти. За кілька годин три муніципальні спортивні комплекси переобладнали на тимчасові прихистки для евакуйованих.

Нурії, 48-річній мешканці селища з населенням близько 1800 людей, здавалося, що біда насувається ще із середи. Саме тоді в повітрі стало чути запах диму, а на горизонті з'явилася заграва від пожежі.

Фото: Ольга Косова Нурія з донькою у тимчасовому притулку

«Уже в четвер усі були на нервах. Ми з сусідами постійно обговорювали, чи дійде вогонь до нашого селища. Увечері ми з донькою пішли до басейну, а попіл падав просто у воду», — розповідає жінка.

Вона не приховує тривоги. Не знає, чи вцілів її будинок і коли зможе повернутися додому. На збори було лише кілька хвилин. Вона встигла взяти речі для доньки й покласти до сумки лише три пари спідньої білизни для себе. Коли Нурія говорить про підтримку, яку отримала в Мостолесі, на її очах з'являються сльози.

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У її подруги із сусіднього селища часу було ще менше. У суботу вранці 37-річна мати трьох дітей нарешті знайшла кілька хвилин, щоб прийняти душ. Раптом до ванної забігли діти й почали кричати, що поліцейський наказує всім негайно залишити будинок через пожежу. Спочатку жінка подумала, що вони жартують. Та, вийшовши з ванної, побачила дим. Найважче було заспокоїти переляканих дітей і переконати їх покинути дім.

Фото: EPA/UPG Офіцер Цивільної гвардії Іспанії попереджає про екстренну евакуацію жителів села Кадальсо-де-лос-Відріос поблизу Мадриду, 25 липня 2026 року Через пожежі 60 000 мешканців були змушені залишити свої домівки, а вогонь знищив понад 20 000 гектарів території.

Поки триває евакуація, а пожежники продовжують боротьбу з вогнем, в Іспанії розгортається й інша боротьба — політична. Пошук відповідальних швидко перетворився на предмет протистояння між центральною владою та керівництвом автономної спільноти Мадрид.

Представники соціалістичного уряду нагадують, що запобігання лісовим пожежам належить до компетенції автономних спільнот. Натомість представниця правої Народної партії, президентка Мадридської автономної спільноти Ісабель Діас Аюсо, звернувшись із проханням оголосити надзвичайний стан загальнодержавного рівня, фактично переклала відповідальність за боротьбу зі стихією на центральний уряд.

Однак головними героями цих днів стали пожежники. Вони не лише стримують вогонь, а й вкотре привертають увагу до власних умов праці. Вогнеборці протестують проти нестабільної зайнятості, відсутності постійних контрактів та недостатнього забезпечення.

Фото: EPA/UPG Пожежні відпочиваютьу перерві між гасінням лісових пожеж поблизу міста Онда ,провінція Кастельйон, Іспанія 28 липня 2026 року.

За словами представників профспілки, у трудових договорах багатьох із них навіть не зазначена професія «лісовий пожежник»: вони оформлені як водії або технічний персонал. Крім того, вони роками вимагають системної політики запобігання пожежам, яка не обмежувалася б лише літнім сезоном. Йдеться про догляд за лісами, очищення територій від сухостою, підтримку протипожежної інфраструктури та постійний моніторинг ризиків.

Під час таких подій людей найбільше лякає невідомість. Поки одні дякують місцевій владі й переконують, що офіційної інформації достатньо, інші нарікають на хаотичність комунікації та брак достовірних повідомлень.

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Фото: EPA/UPG

Сара стежить за розвитком подій через спільний чат у WhatsApp. Саме туди втомлені місцеві пожежники, знаходячи кілька вільних хвилин, надсилають голосові повідомлення. Іноді вони повідомляють хороші новини — що будинки сусідів вціліли. Водночас саме такі стихійно створені чати стають джерелом дезінформації.

Так, Давід разом із дружиною, двома маленькими доньками й котом поспіхом залишив свій будинок. Незабаром у місцевому чаті почали поширюватися чутки про мародерство в евакуйованих селах. Інші мешканці запевняли, що за такої кількості поліції це практично неможливо.

Фото: EPA/UPG Евакуйовані жителі містечок, що постраждали від лісових пожеж, відпочивають у спортивному залі в Мостолесі, поблизу Мадрида, 26 липня 2026 року.

«Ніколи не знаєш, де правда. Але наш будинок не постраждав. Зрештою, найважливіше, що мої доньки в безпеці. Решту можна відновити», — каже Давід, усміхаючись і гладячи кота.