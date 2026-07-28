Генсек НАТО: Трамп відіграє вирішальну роль у врегулюванні війни в Україні

Президент США Дональд Трамп відіграє вирішальну роль у врегулюванні війни в Україні.

Таку заяву зробив генсек НАТО Марк Рютте, цитує Reuters.

На думку генсека, Трамп здатен вивести з глухого кута ситуацію довкола війни в Україні.

Очільник Альянсу висловив переконання, що під час перемовин Володимира Зеленського і Дональда Трампа лідери обов'язково обговорять спільні кроки для посилення тиску на Путіна. За словами Рютте, головна мета цих зусиль — змусити російського диктатора сісти за стіл переговорів та нарешті покласти край війні.