Генсек НАТО: Трамп відіграє вирішальну роль у врегулюванні війни в Україні

Президент США Дональд Трамп відіграє вирішальну роль у врегулюванні війни в Україні.
Таку заяву зробив генсек НАТО Марк Рютте, цитує Reuters.
На думку генсека, Трамп здатен вивести з глухого кута ситуацію довкола війни в Україні.
Очільник Альянсу висловив переконання, що під час перемовин Володимира Зеленського і Дональда Трампа лідери обов'язково обговорять спільні кроки для посилення тиску на Путіна. За словами Рютте, головна мета цих зусиль — змусити російського диктатора сісти за стіл переговорів та нарешті покласти край війні.
- США вийшли з переговорів між Україною і РФ, оскільки не побачили прогресу, заявив у травні держсекретар США Марк Рубіо.
- Не допомогли ситуації і часті особисті контакти Трампа з Путіним.
- Тепер у США готуються ухвалити законопроєкт про так звані «пекельні санкції» проти Росії, а також Ірану.