Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон зняв документальний фільм про російсько-українську війну.
Про це повідомляє Telegraph.
Зазначається, що під час зйомок Джонсон інкогніто побував у зоні бойових дій. З міркувань безпеки маршрут тримали в таємниці.
Стрічка "Борис Джонсон: У зону бойових дій в Україні" тривалістю 90 хвилин уже вийшла в ефір британського телеканалу Channel 5. Головною її метою експрем'єр назвав необхідність посилення військової підтримки України.
Джонсон закликає західних союзників активніше підтримувати Україну та забезпечити її сучасним озброєнням. Російське вторгнення він називає тероризмом, а війну - протистоянням добра і зла.
Стрічка починається з кадрів наслідків російської атаки безпілотником по цивільному потягу, внаслідок якої загинули шестеро людей.
- З початку повномасштабного вторгнення Росії Джонсон незмінно підтримував Україну. Не залишився він осторонь і після того, як пішов з посади. Джонсон відкрито критикував мирний план Дональда Трампа за невигідні для України умови та повсякчас спонукає партнерів до інтенсівнішої підтримки України й тиску на Росію. Символічно що четверті роковини великої війни Джонсон також провів в Україні, де LB.ua і поспілкувався з ним на полях YES (Ялтинської Європейської Стратегії) про його роль у переговорах з Росією 2022 року, про реальні спроможності заходу і США дотиснути Путіна до угоди про мир, про можливі територіальні поступки та реальні гарантії безпеки. Докладніше читайте в інтерв'ю Джонсона шеф-редакторці Lb.ua Соні Кошкіній.