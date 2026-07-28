Під час зйомок він інкогніто побував у зоні бойових дій.

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Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон зняв документальний фільм про російсько-українську війну.

Про це повідомляє Telegraph.

Зазначається, що під час зйомок Джонсон інкогніто побував у зоні бойових дій. З міркувань безпеки маршрут тримали в таємниці.

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Стрічка "Борис Джонсон: У зону бойових дій в Україні" тривалістю 90 хвилин уже вийшла в ефір британського телеканалу Channel 5. Головною її метою експрем'єр назвав необхідність посилення військової підтримки України.

Джонсон закликає західних союзників активніше підтримувати Україну та забезпечити її сучасним озброєнням. Російське вторгнення він називає тероризмом, а війну - протистоянням добра і зла.

Стрічка починається з кадрів наслідків російської атаки безпілотником по цивільному потягу, внаслідок якої загинули шестеро людей.