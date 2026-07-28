Чад оголосив про намір вийти з Міжнародного кримінального суду

Чад оголосив про плани вийти з Міжнародного кримінального суду (МКС), звинувативши цей судовий орган у неефективності та упередженому ставленні до африканських країн.

Про це пише АР.

Західноафриканська держава подала до Організації Об'єднаних Націй офіційний лист, який запускає процедуру виходу з МКС. Суд був створений для притягнення до відповідальності осіб, винних у найтяжчих злочинах проти людства, відповідно до його засновницького документа – Римського статуту. Процедура виходу триває щонайменше один рік.

Реклама

Чад став четвертою африканською країною з 2025 року, яка розпочала процес виходу з МКС. Минулого року Нігер, Малі та Буркіна-Фасо також заявили, що припиняють участь у роботі суду.

Суд уже стикається з серйозними труднощами, зокрема після того, як 24 липня його головного прокурора Каріма Хана було усунуто з посади через звинувачення у сексуальних домаганнях.

У лютому 2025 року президент США Дональд Трамп підписав указ про запровадження санкцій проти суду через його розслідування щодо союзника США – Ізраїлю.

Бюро у справах Африки Державного департаменту США в понеділок закликало інші 125 держав – учасниць Римського статуту також вийти з нього. Відповідний заклик було опубліковано в соціальній мережі X.

«Сполучені Штати вітають рішення Чаду вийти з Міжнародного кримінального суду та приєднатися до дедалі більшої кількості країн, які відновлюють свій суверенітет, звільняючись від цього недосконалого інституту», – йдеться у заяві відомства.