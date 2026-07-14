ЄС відкинув звинувачення США про загрозу суверенітету з боку Міжнародного кримінального суду

Суд переслідує конкретних осіб за найтяжчі злочини, а не держави, заявив речник Єврокомісії.

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Євросоюз відхилив заяви адміністрації президента США Дональда Трампа про те, що Міжнародний кримінальний суд загрожує американському суверенітету.

Речник ЄС Ануар Ель Ануні наголосив, що будь-які погрози чи тиск на трибунал є неприйнятними, цитує The Guardian.

Ануні додав, що суд переслідує конкретних осіб за найтяжчі злочини, а не держави.