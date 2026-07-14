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ЄС відкинув звинувачення США про загрозу суверенітету з боку Міжнародного кримінального суду

Суд переслідує конкретних осіб за найтяжчі злочини, а не держави, заявив речник Єврокомісії.

ЄС відкинув звинувачення США про загрозу суверенітету з боку Міжнародного кримінального суду
будівля Єврокомісії
Фото: twitter.com/MarosSefcovic

Євросоюз відхилив заяви адміністрації президента США Дональда Трампа про те, що Міжнародний кримінальний суд загрожує американському суверенітету. 

Речник ЄС Ануар Ель Ануні наголосив, що будь-які погрози чи тиск на трибунал є неприйнятними, цитує The Guardian

Ануні додав, що суд переслідує конкретних осіб за найтяжчі злочини, а не держави. 

  • Раніше держсекретар США Марко Рубіо оголосив про початок масштабної урядової кампанії, мета якої — «систематично заблокувати» роботу МКС. 
  • Рубіо заявив, що суд нібито загрожує політичній і правовій системам США, оскільки нібито претендує на переслідування американських військових чи посадовців.
  • Для протидії МКС Вашингтон планує використовувати дипломатичний тиск на інші країни (зокрема, закликаючи їх вийти з Римського статуту) та посилювати фінансовий контроль щодо тих держав, які отримують допомогу від США, але продовжують підтримувати суд. 
  • Під такий тиск може потрапити й Україна, де МКС веде розслідування воєнних злочинів РФ.
  • Правозахисники називають заяви Білого дому маніпуляцією. Вони зазначають, що США не ратифікували Римський статут, а МКС діє лише за принципом комплементарності — тобто втручається тільки тоді, коли сама держава не може або не хоче розслідувати злочини самостійно.
  • На думку фахівців, дії адміністрації Трампа є превентивною спробою уникнути міжнародного контролю за майбутніми діями США або їхніх союзників. 
  • З моменту повернення Трампа до влади США вже запровадили санкції проти 11 посадовців суду, включаючи головного прокурора та вісьмох суддів.
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