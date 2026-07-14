ЄС відкинув звинувачення США про загрозу суверенітету з боку Міжнародного кримінального суду

Євросоюз відхилив заяви адміністрації президента США Дональда Трампа про те, що Міжнародний кримінальний суд загрожує американському суверенітету.
Речник ЄС Ануар Ель Ануні наголосив, що будь-які погрози чи тиск на трибунал є неприйнятними, цитує The Guardian.
Ануні додав, що суд переслідує конкретних осіб за найтяжчі злочини, а не держави.
- Раніше держсекретар США Марко Рубіо оголосив про початок масштабної урядової кампанії, мета якої — «систематично заблокувати» роботу МКС.
- Рубіо заявив, що суд нібито загрожує політичній і правовій системам США, оскільки нібито претендує на переслідування американських військових чи посадовців.
- Для протидії МКС Вашингтон планує використовувати дипломатичний тиск на інші країни (зокрема, закликаючи їх вийти з Римського статуту) та посилювати фінансовий контроль щодо тих держав, які отримують допомогу від США, але продовжують підтримувати суд.
- Під такий тиск може потрапити й Україна, де МКС веде розслідування воєнних злочинів РФ.
- Правозахисники називають заяви Білого дому маніпуляцією. Вони зазначають, що США не ратифікували Римський статут, а МКС діє лише за принципом комплементарності — тобто втручається тільки тоді, коли сама держава не може або не хоче розслідувати злочини самостійно.
- На думку фахівців, дії адміністрації Трампа є превентивною спробою уникнути міжнародного контролю за майбутніми діями США або їхніх союзників.
- З моменту повернення Трампа до влади США вже запровадили санкції проти 11 посадовців суду, включаючи головного прокурора та вісьмох суддів.