Єменські хусити запустили ракети по Саудівській Аравії після ударів по аеропорту у Сані

Єменські хусити заявили, що обстріляли вчора ракетами аеропорт Абха на південному заході Саудівської Аравії у відповідь на авіаудари по летовищу у Сані, в яких вони звинуватили королівство.

Про це повідомляє BBC.

Коаліція в Ємені під керівництвом Саудівської Аравії, яка підтримує міжнародно визнаний уряд країни, заявила, що її засоби протиповітряної оборони “впоралися” з ракетами і жертв немає.

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Хусити, які контролюють північно-західний Ємен і яких підтримує Іран, раніше звинуватили Саудівську Аравію у “відвертій агресії”, заявивши, що вона вдарила по злітно-посадковій смузі аеропорту Сана.

Відповідальність за удар взяв на себе уряд Ємену, який заявив, що хотів запобігти посадці іранського літака. Його використовувала делегація хуситів, що поверталася з Ірану після похорону покійного верховного лідера аятоли Алі Хаменеї. Іранський літак був змушений змінити курс і пізніше приземлився в місті Ходейда на узбережжі Червоного моря.

Військовий речник хуситів Ях'я Сарі звинуватив Саудівську Аравію в тому, що вона стоїть за ударами в Сані, які завершили “фазу деескалації” їхнього конфлікту. У понеділок увечері він оголосив, що хусити запустили балістичні ракети та безпілотники на аеропорт Абха “у відповідь на цю злочинну саудівську агресію”.

Він також застеріг авіакомпанії від польотів через повітряний простір Саудівської Аравії до зняття блокади міжнародного аеропорту Сана.

Це була найбільша ескалація у конфлікті між хуситами та Саудівською Аравією з моменту набрання чинності неофіційного перемир'я чотири роки тому.