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Урсула фон дер Ляєн у середу приїде в Україну

З міркувань безпеки Єврокомісія поки що не може розкрити інших деталей візиту.

Урсула фон дер Ляєн у середу приїде в Україну
Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн
Фото: EPA/UPG

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у середу, 15 липня, перебуватиме з візитом у Києві.

Про це на брифінгу в Брюсселі повідомив речник Єврокомісії Олоф Гілл, передає Укрінформ.

"Президентка фон дер Ляєн буде у Києві завтра", - сказав він.

За словами Гілла, з міркувань безпеки Єврокомісія поки що не може розкрити інших деталей візиту.

"Надамо більше інформації, коли це стане можливим", - додав речник.

Востаннє фон дер Ляєн відвідувала Київ у четверту річницю початку повномасштабного вторгнення Росії - 24 лютого. Це був її десятий приїзд з початку великої війни. 

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