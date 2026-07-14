Урсула фон дер Ляєн у середу приїде в Україну

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у середу, 15 липня, перебуватиме з візитом у Києві.
Про це на брифінгу в Брюсселі повідомив речник Єврокомісії Олоф Гілл, передає Укрінформ.
"Президентка фон дер Ляєн буде у Києві завтра", - сказав він.
За словами Гілла, з міркувань безпеки Єврокомісія поки що не може розкрити інших деталей візиту.
"Надамо більше інформації, коли це стане можливим", - додав речник.
Востаннє фон дер Ляєн відвідувала Київ у четверту річницю початку повномасштабного вторгнення Росії - 24 лютого. Це був її десятий приїзд з початку великої війни.