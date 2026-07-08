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Зеленський та Урсула фон дер Ляєн обговорили євроінтеграцію України

Президент наголосив на важливості якнайшвидшого відкриття решти переговорних кластерів. 

Зеленський та Урсула фон дер Ляєн обговорили євроінтеграцію України
Очільниця Єврокоміісії Урсула фон дер Ляєн
Фото: EPA/UPG

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, під час якої сторони обговорили євроінтеграцію України, співпрацю у сфері безпеки, енергетики та підготовку до зими.

За словами Зеленського, окрему увагу приділили просуванню переговорного процесу щодо вступу України до ЄС. Він наголосив на важливості якнайшвидшого відкриття решти переговорних кластерів, щоб не втрачати темп євроінтеграції.

Також сторони обговорили підготовку до укладення угоди Drone Deal. Президент повідомив, що команди вже активно працюють над документом, а під час зустрічі йшлося про подальші кроки та можливі терміни його підписання.

Крім того, Зеленський і фон дер Ляєн детально обговорили енергетичну ситуацію та підготовку до наступної зими. Президент зазначив, що всі зацікавлені у завершенні війни до зими, однак Україна має бути готовою захистити громадян і забезпечити стійкість держави за будь-якого розвитку подій. 

Він також подякував ЄС за енергетичну підтримку та наголосив, що всі попередні домовленості виконуються, а сторони вже працюють над новими ініціативами для зміцнення енергетичної безпеки Європи.

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