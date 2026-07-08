Також президент поінформував про нестачу ракет-перехоплювачів до «петріотів».

Президент України Володимир Зеленський під час саміту НАТО в Анкарі провів зустріч із двопалатною та двопартійною делегацією Конгресу США: сенаторами Джинн Шахін, Ліндсі Гремом, Річардом Дурбіном, Крістофером Кунсом, Майком Раундсом та членом Палати представників США Майком Тернером.

“Вдячний за підтримку та увагу до України. Дуже змістовно обговорили перспективи в дипломатії та що потрібно, аби вона спрацювала”, – написав Зеленський.

Президент поінформував про нестачу ракет-перехоплювачів до «петріотів» і російські удари по наших людях. Він зазначив, що зараз внески до PURL та інші постачання ППО – головний пріоритет для захисту.

Також обговорили законопроєкт щодо санкцій проти Росії. Зеленський наголосив, що дуже важливо, щоб тиск на Росію за цю війну продовжувався, і ця ініціатива дійсно може допомогти миру.

“Вдячний сенаторам і конгресменам за слова поваги до наших воїнів та операцій і запевнення, що допомога буде продовжуватись. Дякую Сполученим Штатам, кожному небайдужому американському серцю за підтримку”, – написав Зеленський.