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Зеленський обговорив із двопартійною делегацією Конгресу США санкції проти РФ

Також президент поінформував про нестачу ракет-перехоплювачів до «петріотів».

Зеленський обговорив із двопартійною делегацією Конгресу США санкції проти РФ
Фото: скріншот

Президент України Володимир Зеленський під час саміту НАТО в Анкарі провів зустріч із двопалатною та двопартійною делегацією Конгресу США: сенаторами Джинн Шахін, Ліндсі Гремом, Річардом Дурбіном, Крістофером Кунсом, Майком Раундсом та членом Палати представників США Майком Тернером. 

“Вдячний за підтримку та увагу до України. Дуже змістовно обговорили перспективи в дипломатії та що потрібно, аби вона спрацювала”, – написав Зеленський. 

Президент поінформував про нестачу ракет-перехоплювачів до «петріотів» і російські удари по наших людях. Він зазначив, що зараз внески до PURL та інші постачання ППО – головний пріоритет для захисту. 

Також обговорили законопроєкт щодо санкцій проти Росії. Зеленський наголосив, що дуже важливо, щоб тиск на Росію за цю війну продовжувався, і ця ініціатива дійсно може допомогти миру. 

“Вдячний сенаторам і конгресменам за слова поваги до наших воїнів та операцій і запевнення, що допомога буде продовжуватись. Дякую Сполученим Штатам, кожному небайдужому американському серцю за підтримку”, – написав Зеленський.

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