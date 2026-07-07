У Європарламент внесли дві поправки з критикою рішення Зеленського про Героїв УПА

Європейська народна партія та Прогресивний альянс соціалістів і демократів у Європарламенті одночасно подали практично однакові правки до резолюції щодо України, в яких засуджується рішення української влади присвоїти військовому підрозділу найменування на честь Героїв УПА.

Як пише Deutsche Welle, дві найбільші фракції у законодавчому органі ЄС охарактеризували цей крок як "непотрібна та нічим не спровокована ескалація у відносинах з Польщею", а також "нехтування польською чутливістю та скорботою".

Автори поправок скаржаться на те, що Київ "підриває добросусідські відносини з Польщею і зусилля, спрямовані на подолання болісних аспектів двосторонніх історичних відносин, що не відповідає європейським цінностям".

Голосування щодо резолюції за підсумками звіту Єврокомісії заплановане на 8 липня, подання одразу двох близьких за змістом поправок збільшує їхні шанси на отримання потрібної підтримки.

Польські депутати також намагаються протягти через Європарламент засудження "геноциду, скоєного УПА".