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У Європарламент внесли дві поправки з критикою рішення Зеленського про Героїв УПА

Дві найбільші фракції хочуть змінити текст резолюції щодо України.

У Європарламент внесли дві поправки з критикою рішення Зеленського про Героїв УПА
Європарламент
Фото: EPA

Європейська народна партія та Прогресивний альянс соціалістів і демократів у Європарламенті одночасно подали практично однакові правки до резолюції щодо України, в яких засуджується рішення української влади присвоїти військовому підрозділу найменування на честь Героїв УПА.

Як пише Deutsche Welle, дві найбільші фракції у законодавчому органі ЄС охарактеризували цей крок як "непотрібна та нічим не спровокована ескалація у відносинах з Польщею", а також "нехтування польською чутливістю та скорботою". 

Автори поправок скаржаться на те, що Київ "підриває добросусідські відносини з Польщею і зусилля, спрямовані на подолання болісних аспектів двосторонніх історичних відносин, що не відповідає європейським цінностям".

Голосування щодо резолюції за підсумками звіту Єврокомісії заплановане на 8 липня, подання одразу двох близьких за змістом поправок збільшує їхні шанси на отримання потрібної підтримки.

Польські депутати також намагаються протягти через Європарламент засудження "геноциду, скоєного УПА".

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