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У ЦПД заявили про початок активної фази спецоперації РФ для розколу України та Польщі

Напередодні Дня пам’яті жертв Волинської трагедії, який у Польщі відзначають 11 липня, російська пропаганда почала масово поширювати фейкову інформацію під виглядом “розсекречених історичних документів”.

У ЦПД заявили про початок активної фази спецоперації РФ для розколу України та Польщі
Фото: prm.ua

Центр протидії дезінформації фіксує початок активної фази російської інформаційної спецоперації, спрямованої на розкол взаємин між Україною та Польщею напередодні Дня пам’яті жертв Волинської трагедії, який у Польщі відзначають 11 липня. 

Російська пропаганда почала масово поширювати фейкову інформацію під виглядом “розсекречених історичних документів” щодо операції проти командира УПА-Північ Дмитра Клячківського (“Клима Савура”). 

В оприлюднених матеріалах ФСБ цитуються радянські донесення про нібито “вбивство бандерівцями під час богослужіння в костелах 11 ксьондзів та до 2000 поляків на вулицях Володимир-Волинського”. 

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За інформацією істориків, зокрема Володимира В’ятровича, ця інформація є вигадкою радянських чекістів, яка не підтверджується жодними іншими джерелами – ані польськими, ані українськими, ані німецькими. Зазначимо, ФСБ уже намагалася запустити цей фейк у 2022 році, а зараз здійснює повторну спробу.

Фото: Центр протидії дезінформації

До проведення інформаційної операції Росія масово залучила пропагандистські медіа, а також офіційні ресурси МЗС. Очевидна мета залучення дипломатичного відомства — штучно вивести ці вкиди в іноземне інформаційне поле.

“Маніпулюючи важким історичним минулим, кремль прагне спровокувати штучне протистояння між польським та українським народами, щоб підірвати підтримку України з боку Польщі та послабити українсько-польське партнерство”, – додали у ЦПД.

  • LB.ua поговорив із політиком і громадським діячем із майже сорокарічним стажем Тарасом Стецьковим про передумови поточного загострення українсько-польських відносин, про політику примирення, яка існувала в цих відносинах, і якої, на його думку, Україні необхідно триматися попри все. Позицію Польщі політик називає інфантильною, а українську — дорослою. І пропонує, замість згадувати трагічні сторінки минулого, думати про майбутній військовий союз, який захистить Європу від Росії.
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