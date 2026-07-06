Очільник МЗС заявив, що головним посланням до саміту НАТО цього тижня буде захист українських дітей від російського балістичного терору.

Після другої масованої ракетної атаки та атаки безпілотників з боку Росії лише за кілька днів Україна вимагає скликання екстреного засідання Ради Безпеки ООН.

Про це міністр закордонних справ України Андрій Сибіга написав на соціальній платформі X.

Минулої ночі Росія вбила щонайменше 11 людей у столиці, і це число може зрости. Попередня атака 2 липня забрала життя щонайменше 31 цивільного жителя в Києві.

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“Кожна російська ракета, запущена проти України, несе послання далеко за межі наших кордонів. Вона прагне переконати світ, що насильство може замінити закон, що страх сильніший за солідарність, і що жорстокість не має наслідків”, – зазначив він.

Сибіга закликав керівництво Демократичної Республіки Конго, яка головує у Радбезі та членів Ради підтримати прохання України.

“Затримка або слабка реакція не можуть зупинити терор. Тільки сильні, принципові та своєчасні дії зможуть це зробити. Міжнародна спільнота повинна бути єдиною, щоб стримати агресора та продовжувати просування всеохоплюючого, справедливого та міцного миру відповідно до Статуту ООН”, – сказав міністр.

Захистіть українських дітей від російського балістичного терору! Немає більш нагального завдання.

Сибіга додав, що головним посланням до саміту НАТО цього тижня буде захист українських дітей від російського балістичного терору.

“Коли світові лідери вирушають до Анкари, я хотів би, щоб вони почули те, що почули цієї ночі родини в Києві. Російські терористи завдали ударів по сплячих мирних жителях, цілячись у житлові багатоповерхівки, щоб максимізувати жертви. В одному з районів з-під завалів витягли цілу вбиту родину: матір, батька та дитину”, – сказав міністр.

Очільник МЗС додав, що послання Путіна Анкарі просте: він планує направляти балістичні ракети на сплячих дітей і продовжувати вбивства, поки зможе.

“Як відреагують лідери Альянсу? Зараз не час для слабких кроків. Вони лише заохотять Москву продовжувати та розширювати терор за межі України. Найважливішим результатом саміту в Анкарі є підвищення можливостей України захищати наших дітей від російського балістичного терору. Нам потрібні реальні кроки”, – зазначив він.

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Сибіга підкреслив, що ракети PAC-3 були створені для захисту людей від такого варварства, а тисячі з них зберігаються по всьому світу на випадок потенційних загроз.

“Але загрози в Україні не є потенційними! Російські ракети вбивають людей щотижня. Україна наразі є єдиною країною у світі, яка щотижня стикається з балістичними атаками. Засоби захисту від цього терору повинні бути тут. І нам потрібні всі рішення щодо протиповітряної оборони зараз, а не пізніше. Тому що для нас час вимірюється людськими життями”, – підкреслив дипломат.

Every Russian missile launched against Ukraine carries a message far beyond our borders. It seeks to convince the world that violence can replace law, that fear is stronger than solidarity, and that brutality comes without consequence.



Following Russia's second massive missile… — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) July 6, 2026