На Київщині із безпекових міркувань обмежили рух на деяких ділянках залізниці

Через нічний російський обстріл у Київській області із безпекових міркувань обмежили рух деяких поїздів.

Як розповіли в Укрзалізниці, це зробили на деяких ділянках.

Задіюють резервні обʼїзні маршрути.

Зокрема, це стосується поїздів №93 Харків – Холм, №134 Кам'янець-Подільський – Київ, №94 Холм – Харків, №43 Дніпро – Івано-Франківськ, №104 Львів – Лозова. Всі ключові зупинки для цих поїздів зберігають, втім очікуються затримки в русі, їх можна відслідковувати на uz-vezemo.

Також через ці обмеження наразі ускладнений і приміський рух у фастівському напрямку. Спільно з КОВА організовують автобуси для забезпечення "човникового" сполучення між Бояркою та Києвом.