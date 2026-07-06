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На Київщині із безпекових міркувань обмежили рух на деяких ділянках залізниці

Задіюють обʼїзні маршрути.

На Київщині із безпекових міркувань обмежили рух на деяких ділянках залізниці
поїзд
Фото: УЗ

Через нічний російський обстріл у Київській області із безпекових міркувань обмежили рух деяких поїздів.

Як розповіли в Укрзалізниці, це зробили на деяких ділянках.

Задіюють резервні обʼїзні маршрути. 

Зокрема, це стосується поїздів №93 Харків – Холм, №134 Кам'янець-Подільський – Київ, №94 Холм – Харків, №43 Дніпро – Івано-Франківськ, №104 Львів – Лозова. Всі ключові зупинки для цих поїздів зберігають, втім очікуються затримки в русі, їх можна відслідковувати на uz-vezemo

Також через ці обмеження наразі ускладнений і приміський рух у фастівському напрямку. Спільно з КОВА організовують автобуси для забезпечення "човникового" сполучення між Бояркою та Києвом. 

  • Уночі 6 липня армія Росії влаштувала чергову атаку на Київ. Загинули понад 10 людей, десятки поранених. Зруйновані та пошкоджені будинки.
  • На Київщині відомо про одну жертву та 15 поранених. Найбільш складна ситуація – у Вишневому Бучанського району. 
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