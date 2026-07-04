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На Харківщині російський дрон влучив у дрезину Укрзалізниці

Люди не постраждали.

На Харківщині російський дрон влучив у дрезину Укрзалізниці
Ілюстративне фото
Фото: Поліція Херсонської області

Сьогодні, 4 липня, у Харківській області російський дрон влучив у дрезину Укрзалізниці. Люди не постраждали, бо встигли вчасно сховатися.

Про це повідомили у телеграмі перевізника. 

«Ворожий БпЛА влучив у дрезину Укрзалізниці під час виконання ремонтних робіт на Харківщині.  Завдяки своєчасному попередженню від моніторингового центру працівники встигли перейти в укриття. На щастя, ніхто із залізничників не постраждав», – розповіли там і додали, що, попри постійні атаки, залізничники щодня продовжують виконувати свою роботу, щоб рух поїздів залишався безпечним і безперервним.

Наслідки російської атаки
Фото: Укрзалізниця
Наслідки російської атаки

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