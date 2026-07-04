На Харківщині російський дрон влучив у дрезину Укрзалізниці

Сьогодні, 4 липня, у Харківській області російський дрон влучив у дрезину Укрзалізниці. Люди не постраждали, бо встигли вчасно сховатися.

Про це повідомили у телеграмі перевізника.

«Ворожий БпЛА влучив у дрезину Укрзалізниці під час виконання ремонтних робіт на Харківщині. Завдяки своєчасному попередженню від моніторингового центру працівники встигли перейти в укриття. На щастя, ніхто із залізничників не постраждав», – розповіли там і додали, що, попри постійні атаки, залізничники щодня продовжують виконувати свою роботу, щоб рух поїздів залишався безпечним і безперервним.