ГУР прозвітувало про знищення російського Міг-29 у Криму

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Бійці українського ГУР знищили російський Міг-29 на аеродромі «Бельбек» у Криму.

Про це йдеться у повідомленні ГУР у телеграмі.

«У ніч з 25 на 26 червня 2026 року майстри Департаменту безпілотних систем ГУР МО України атакували аеродром “Бельбек” у тимчасово окупованому Криму — внаслідок операції знищено російський винищувач Міг 29», – зазначено там.

Крім цього, одним ударом спецпризначенці ГУР також спалили аеродромну пускову установку. У момент ураження машина обслуговувала бойовий літак російських окупантів.

Орієнтовні збитки агресора можуть становити десятки мільйонів доларів.