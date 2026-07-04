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ГУР прозвітувало про знищення російського Міг-29 у Криму

Також спалили аеродромну пускову установку.

ГУР прозвітувало про знищення російського Міг-29 у Криму
Знищення російського Міг-29 у Криму
Фото: Скріншот відео ГУР

Бійці українського ГУР знищили російський Міг-29 на аеродромі «Бельбек» у Криму. 

Про це йдеться у повідомленні ГУР у телеграмі. 

«У ніч з 25 на 26 червня 2026 року майстри Департаменту безпілотних систем ГУР МО України атакували аеродром “Бельбек” у тимчасово окупованому Криму — внаслідок операції знищено російський винищувач Міг 29», – зазначено там. 

Крім цього, одним ударом спецпризначенці ГУР також спалили аеродромну пускову установку. У момент ураження машина обслуговувала бойовий літак російських окупантів.

Орієнтовні збитки агресора можуть становити десятки мільйонів доларів. 

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