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Сили оборони ліквідували ще 1 190 російських окупантів

З початку повномасштабного вторгнення РФ втратила близько 1 408 340 солдатів.

Сили оборони ліквідували ще 1 190 російських окупантів
Фото: надано автором

Сили оборони України за минулу добу ліквідували ще 1 190 російських загарбників, знищено десятки ворожої техніки.

Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.07.26 орієнтовно склали:

Фото: Генштаб ЗСУ

  • особового складу – близько 1 408 340 (+1 190) осіб 
  • танків – 12 074 (+1) од.
  • бойових броньованих машин – 24 869 (+6) од.
  • артилерійських систем – 45 325 (+100) од.
  • РСЗВ – 1 913 (+1) од.
  • засоби ППО – 1 469 (+6) од.
  • літаків – 436 (+0) од.
  • гелікоптерів  – 353 (+0) од.
  • наземні робототехнічні комплекси – 1 815 (+6) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 389 110 (+1 768) од.
  • крилаті ракети – 4 847 (+1) од.
  • кораблі / катери – 33 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 115 644 (+407) од.
  • спеціальна техніка – 4 385 (+5) од.

Дані уточнюються. 

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