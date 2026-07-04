Сили оборони ліквідували ще 1 190 російських окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.07.26 орієнтовно склали:

Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Сили оборони України за минулу добу ліквідували ще 1 190 російських загарбників, знищено десятки ворожої техніки.

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З початку повномасштабного вторгнення РФ втратила близько 1 408 340 солдатів.

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