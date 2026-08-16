Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Фото: Ірена Скуратовська

Пам’ять ока.

Складна, як бібліотека.

Реклама

Ніби водойма – глибока.

Мов горизонт – далека.

Око, що чинить опір

забуттю. Око, що чинить.

Око подібне на докір,

що не потребує причини.

Погляд, що лезом витне

рух у швидкому кроці.

Реклама

Світ – це те очевидне,

що може вмістися в оці.

Світ – це лише проміння,

залишене на сітківці,

кількість сонця осіння,

зібрана наодинці.

І носиш цю втіху дитячу,

і тішить тебе ця морока –

те, що я нині не бачу,

Реклама

все одно є досвідом ока.

Все одно – проступають дивно

пам’яті моноліти.

Оку і не потрібно

бачити, щоби любити.

Оку достатньо вдачі

зафіксувати, зчитати.

Оку байдуже – бачить

воно втіхи чи втрати.

Та поза всіма словами,

Реклама

поза тим, що остигло,

мій погляд завжди оживає,

коли ти виходиш на світло.

Тішиться око тепле

обітницею простою –

обертатись до тебе,

сльозитися за тобою.

Зір не має змоги

щось змінити в основі.

Око – як знак тривоги.

Око – як вияв любові.

Реклама

Хай це звучить жорстоко,

хай порожньо за межею,

та плачем наділене око,

наче людина душею.

З мітками і слідами

щедре таке не до речі.

…І довго потому сідає

зір, мов сонце надвечір.