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Організатори Євробачення заборонили проводити конкурс країнам у стані війни

Переможець не обов'язково стане господарем наступного року.

Організатори Євробачення заборонили проводити конкурс країнам у стані війни
Євробачення-2023 у Ліверпулі від імені України
Фото: EPA/UPG

Європейська мовна спілка EBU оголосила про зміни у правилах пісенного конкурсу Євробачення, які стосуються проведення головної музичної події року переможцем наступного року.

Як пише The Guardian, відтепер право приймати конкурс не буде надаватися країні, яка перебуває у стані "збройного конфлікту або складної геополітичної ситуації".

Таким чином EBU фактично унеможливлює проведення Євробачення в Україні та Ізраїлі. В разі перемоги виконавця з цих держав Європейська мовна спілка залишає за собою право самостійно обрати країну-господарку. 

При цьому повторення ситуації 2023 року, коли британський Ліверпуль приймав Євробачення від імені України після перемоги Kalush Orchestra, не буде: новий організатор не зобов'язаний репрезентувати культуру того, хто потрапив під заборону. 

Євробачення-2027 відбудеться у Болгарії після дебютної перемоги країни на конкурсі у Відні цьогоріч. EBU додатково запроваджує нову вимогу для виконавців: тепер вони обов'язково повинні бути повнолітніми, хоча раніше дозволялося брати участь з 16 років.

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