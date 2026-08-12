На Нью-Йоркському кінофестивалі покажуть німецько-український фільм «Я рідко прокидаюсь мріючи» 

На 64-му кінофестивалі в Нью-Йорку (NYFF), що триватиме з 25 вересня до 12 жовтня, відбудеться північноамериканська премʼєра фільму «I Rarely Wake Up Dreaming» (Я рідко прокидаюсь мріючи) німецької режисерки Ізабель Штевер та української сценаристки Анни Мєлікової. Про це йдеться на сайті фестивалю.

Показ відбудеться в рамках програми Main Slate NYFF, яка представляє сміливі та визначні фільми відомих режисерів та нових голосів. Загалом до програми увійшли 32 стрічки.

Фільм «I Rarely Wake Up Dreaming» заснований на реальних подіях та розповідає історію української квір-пари. Оля завжди ідентифікувала себе як лесбійка, а тепер живе зі своїм хлопцем Олегом, який нещодавно здійснив гендерний перехід. Ці зміни перетинаються з повномасштабним російським вторгненням. Спроба евакуюватися з Києва ускладнюється суворою паспортною політикою та системною трансфобією. Фільм має на меті розповісти про внутрішні та зовнішні трансформації, а також про те, як суспільство окреслює межі між чоловічим і жіночим.

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Головні ролі виконали Таня Миронишева (Оля) та Маркус Брайт (Олег). У другорядних ролях зіграли Ірина Мак, Віктор Жданов, Майя Соболевська, Марія Миронишева та Олександр Рудницький.

Фільм створили у співпраці продюсерської компанії X-Filme німецького режисера і сценариста Тома Тиквера й української компанії 2Brave Productions Ольги Брегман і Наталії Лібет.

Нагадаємо, світова премʼєра стрічки «Я рідко прокидаюсь мріючи» відбулась на Міжнародному кінофестивалі в Локарно, що триває з 5 до 15 серпня. Її номінували на премію «Pardo for Change»фестивалю, яка відзначає стрічки, що порушують актуальні екологічні, етичні, соціальні й культурні питання широкого суспільного значення. Оголошення переможця та церемонія нагородження відбудуться 15 серпня.

Про New York Film Festival: