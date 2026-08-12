Мінкультури формує каталог культурних проєктів для презентації за кордоном

Серед можливих майданчиків - Конференція з відновлення України, Всесвітній економічний форум у Давосі та інші міжнародні заходи.

Міністерство культури розпочинає формування каталогу готових культурних проєктів та ідей, які можуть бути представлені на провідних міжнародних політичних і економічних подіях в Україні та за кордоном у 2026–2027 роках.

Про це повідомила пресслужба Мінкульту.

Серед можливих майданчиків - Конференція з відновлення України, Всесвітній економічний форум у Давосі та інші міжнародні заходи.

До участі запрошуються фізичні та юридичні особи, які працюють у сферах:

аудіального, візуального та аудіовізуального мистецтва;

культурної спадщини;

літератури;

перформативного та сценічного мистецтва;

культурних та креативних індустрій;

інших суміжних сфер культури.

"Важливо, щоб запропоновані проєкти та ідеї не тільки презентували українську культуру, а й відображали ключові процеси, які сьогодні переживає та осмислює українське суспільство – досвід війни, осмислення української ідентичності, відновлення та відбудову, збереження і переосмислення культурної спадщини, а також стійкість і резильєнтність українського суспільства. Каталог має стати інструментом для системного представлення сучасної української культури на міжнародних майданчиках та посилення її видимості у світовому контексті", - зазначили в Мінкульті.