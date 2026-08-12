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Мінкультури формує каталог культурних проєктів для презентації за кордоном

Серед можливих майданчиків - Конференція з відновлення України, Всесвітній економічний форум у Давосі та інші міжнародні заходи. 

Мінкультури формує каталог культурних проєктів для презентації за кордоном

Міністерство культури розпочинає формування каталогу готових культурних проєктів та ідей, які можуть бути представлені на провідних міжнародних політичних і економічних подіях в Україні та за кордоном у 2026–2027 роках.

Про це повідомила пресслужба Мінкульту.

Серед можливих майданчиків - Конференція з відновлення України, Всесвітній економічний форум у Давосі та інші міжнародні заходи. 

До участі запрошуються фізичні та юридичні особи, які працюють у сферах:

  • аудіального, візуального та аудіовізуального мистецтва;
  • культурної спадщини;
  • літератури;
  • перформативного та сценічного мистецтва;
  • культурних та креативних індустрій;
  • інших суміжних сфер культури.

"Важливо, щоб запропоновані проєкти та ідеї не тільки презентували українську культуру, а й відображали ключові процеси, які сьогодні переживає та осмислює українське суспільство – досвід війни, осмислення української ідентичності, відновлення та відбудову, збереження і переосмислення культурної спадщини, а також стійкість і резильєнтність українського суспільства. Каталог має стати інструментом для системного представлення сучасної української культури на міжнародних майданчиках та посилення її видимості у світовому контексті", - зазначили в Мінкульті.

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