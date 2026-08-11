У Португалії проходить виставка робіт українських фотографів про війну

До кінця серпня в Centro Cultural e de Congressos в Калдаш-да-Раїнья (Португалія) триває фотовиставка «They Fight For Us Too» (Вони також воюють за нас) з роботами 16-ти українських фотографів та фотографок, які документують російсько-українську війну. Про це пише Observador.

«They Fight For Us Too» створена в рамках програми Міжнародного фестивалю фотографій F/262. У Португалії виставка ініційована у співпраці Української асоціації професійних фотографів (UAPP) з португальською асоціацією Fotografia, Solidariedade e Obras Sociais (F/SOS) та проходить під патронатом компанії з IT, аерокосмічних технологій, оборони та безпеки TEKEVER.

«Презентація в Португалії означає донести ці історії до нової аудиторії та зробити так, щоб їх не забули», – зазначають в UAPP.

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За описом, «They Fight For Us Too» має на меті зберегти памʼять про війну очима тих, хто щодня документує її. Роботи показують руйнування та насильство, спричинені війною, а також стійкість українського народу після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

«Ці фотографії – набагато більше, ніж просто воєнні документи; це свідчення перерваних життів, опору та надії», – каже куратор виставки та президент F/SOS Жоау Карлуш.

Експозицію доповнили раніше неопубліковані, натхненні цими фотографіями, тексти п’ятьох португальських письменників та письменниць Ани Барбари Педрози, Ани Маргаріди де Карвалью, Гонсалу М. Тавареша, Жулієти Монгінью та Руя Коусейру, аби створити діалог між двома видами мистецтва про памʼять, війну та людське існування.

«Технології дозволяють нам краще зрозуміти, що нас оточує, але саме люди та їхні історії надають цьому значення», – наголошує виконавчий директор TEKEVER Рікардо Мендес.

Авторами та авторками фоторобіт стали Павло Дорогой, Андрій Дубчак, Юрій Дачишин, Олексій Фурман, Олена Гром, Мстислав Чернов, Сергій Коровайний, Ольга Ковальова, Влада та Костянтин Ліберови, Євген Малолєтка, Сергій Михальчук, Михайло Палінчак, Данило Павлов, Вʼячеслав Ратинський та Аліна Смутко.

Раніше «They Fight For Us Too» експонувалась в Бельгії та Чехії.