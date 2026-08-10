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У Британії вийшла збірка української жіночої поезії «War-Torn Voices»

До авторського складу увійшли 12 українських авторок.

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У Британії вийшла збірка української жіночої поезії «War-Torn Voices»
Фото: Linen Press

У Великій Британії опублікували збірку української жіночої поезії «War-Torn Voices» (Голоси, зірвані війною), твори якої написані під час повномасштабного вторгнення, йдеться на сайті видавництва Linen Press.

За описом, книга «War-Torn Voices» обʼєднала 50 віршів 12-ти українських поеток. Ці твори надають форми горю, тузі, гніву, ніжності та непохитній волі до життя. Деякі з них, написані далеко від поля бою, але пронизані його присутністю. Вони осмислюють розлуку, невизначеність, втрату, любов і спротив. Інші – написані безпосередньо на фронті. Вони відкривають унікальний і особистий погляд на війну.

«Ці голоси зливаються в потужний хор, що протистоїть стиранню пам’яті, та зберігають важливу частину української літературної культури в критичний момент історії України, Європи та світу», – зазначено на сайті видавництва.

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На думку культурної оглядачки The Guardian Шарлоти Хіггінс ця збірка об’єднує одні з найгостріших і найактуальніших голосів України: твори поеток-військовослужбовиць, вірші, написані далеко в тилу, та поезію, що свідчить як про зруйновані війною життя, так і про рішучість жити далі.

«Українська поезія, на тлі насильства та спроб знищення, парадоксально, але розквітає», – вважає Хіггінс.

За словами британської поетки Рут Пейдел, книга є авторитетною з художнього боку та водночас розриває серце.

«Серед відомих мені збірок немає жодної іншої з віршами жінок, які брали участь у бойових діях», – додає Пейдел.

До складу авторок увійшли Ярина Чорногуз, Олена Герасим'юк, Ія Ківа, Катерина Міхаліцина, Юлія Мусаковська, Юлія «Тайра» Паєвська, Олена Павлова, Світлана Поваляєва, Оксана Стоміна, Ірина Цілик, Єва Тур, та Єлизавета Жарікова.

На сайті Linen Press книга коштує 8.50 фунтів.

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