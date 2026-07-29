Андрій Курков представив переклад свого «Щоденника агресії» під час найбільшого фестивалю Бразилії 

Андрій Курков став першим українським письменником в офіційній програмі найбільшого літературного фестивалю у Бразилії – FLIP, повідомляє Український інститут.

22–27 липня в місті Параті (штат Ріо-де-Жанейро) відбувся найвпливовіший міжнародний літературний фестиваль Бразилії — Festa Literária Internacional de Paraty (FLIP). Цьогоріч Україну в основній програмі фестивалю представив український письменник Андрій Курков, котрий став першим українським автором в історії цього фестивалю.

Курков є найбільш перекладеним сучасним українським письменником у світі. Його книга «Щоденник агресії» минулого року була видана португальською мовою (Ucrânia: Diário de uma guerra) і одразу ввійшла до списку 40 найкращих книг, виданих у Бразилії.

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У межах літературного фестивалю Андрій Курков особисто представив свою книгу та долучився до серії зустрічей з читачами та дискусій про літературу, пам’ять і досвід війни.

«Україна лишається невідомою для зовнішнього світу. Тому що "офіційна історія України", створена за радянських часів, базувалася на імперській історії. Вона не розповідала правди. І з української історії було викреслено багато людей і багато історій», – сказав письменник.

Презентуючи книгу, Курков відзначив, що на початку повномасштабного вторгнення, коли почув за вікном перший вибух, він забув, що він письменник: «Якщо чесно, я думаю всі в той момент забули, чим вони займалися до того».

«Щоденник агресії» він почав писати, коли евакуювався із дружиною до Ужгорода: «Незнайома жінка віддала нам ключі від своєї квартири, а сама переїхала до своїх дітей. Саме там я почав писати кожного дня».

Курков розповів трагікомічну історію про розмову із своїм британським видавцем, що передувала написанню «Щоденника агресії»:

«На виїзді з Києва (у лютому 2022 року. – ред.) ми застрягли у корку, неподалік від Бучі і Гостомеля, де якраз велися бої. Моя дружина побачила, як ракета пролітає над нашою машиною. У цей момент зателефонував мій британський видавець Крістофер Маклхоуз і запитав: “Ти вже пишеш про те, що відбувається?”. Я відповів: “Поки ні, я застряг у корці”. Він сказав: “Ти маєш, тому що в Європі ніхто не розуміє, що відбувається в Україні”».

За словами Куркова, завдяки гостинності тієї незнайомої жінки в Ужгороді він знайшов прихисток і сили документувати свій досвід. Книга «Щоденник агресії» була видана англійською мовою у Великій Британії в 2022 році та перекладена українською в 2023 році.

Участь письменника організував Український інститут у партнерстві з організаторами фестивалю, Посольством України в Федеративній Республіці Бразилія та бразильськими культурними й літературними інституціями.