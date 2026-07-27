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Дві українські ді-джейки та Jerry Heil виступили на фестивалі Tomorrowland

Це один із найбільших електронних фестивалів у світі.

CultHub
Дві українські ді-джейки та Jerry Heil виступили на фестивалі Tomorrowland
Jerry Heil та Korolova на фестивалі
Фото: instagram.com/korolova.dj/

Протягом двох уікендів липня у бельгійському місті Боом відбувся фестиваль електронної музики Tomorrowland. 

На сцені Freedom Stage виступила ді-джейка Korolova. Під час сету вона представила спільну композицію зі співачкою Jerry Heil. Онлайн виступ дивилося 215 тисяч людей, а ще 20 тисяч людей слухати його перед сценою, зазначила виконавиця y Threads.

На головній сцені Tomorrowland також виступила ще одна українська ді-джейка Miss Monique. Вона представила аудіовізуальне шоу Biorhythm.

Фестиваль Tomorrowland проводять з 2005 року, його відвідують понад 400 тис. гостей. 

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