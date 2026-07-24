У Польщі через суд намагаються заблокувати повернення до України картин зі Львівського історичного музею

У Польщі виникла судова суперечка навколо двох картин із колекції Львівського історичного музею, які були евакуйовані з України після початку повномасштабного вторгнення Росії. Представники спадкоємців князя Анджея Любомирського вимагають через суд заборонити їхнє повернення до України до завершення розгляду справи про право власності.

Про це повідомляє Rzeczpospolita.

Йдеться про два полотна, які нині експонуються на виставці "Пограниччя Європи – зі скарбниці Львівського історичного музею" в Музеї Центрального Помор’я у польському Слупську.

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Виставка триває з 10 червня до 18 жовтня 2026 року та налічує понад 600 експонатів, серед яких живопис, археологічні знахідки з Єгипту, Месопотамії, Давньої Греції та Риму, а також військові обладунки.

Предметом судового спору стали портрет Роксолани невідомого художника XVI століття та "Портрет юнака" (1850) пензля Алоїза Рейхана. Представники спадкоємців стверджують, що ці твори походять із колишньої колекції Пшеворської ординації князя Анджея Любомирського. Загальна вартість картин оцінюється приблизно у 150 тисяч злотих.

Адвокат спадкоємців Мацей Обрембський подав до Окружного суду в Слупську заяву про забезпечення позову. Він просить заборонити відчуження та вивезення картин із Польщі до завершення судового розгляду щодо права власності.

У Музеї Центрального Помор’я підтвердили, що отримали судові документи 20 липня і наразі аналізують їхній зміст.

За словами Обрембського, спадкоємці останнього ордината Пшеворської ординації вже близько десяти років працюють над поверненням родинної мистецької спадщини. Наразі їх представляють близько 50 осіб, які проживають у різних країнах.

Адвокат також заявив, що колекція Музею Любомирських, історично пов’язана зі львівським "Оссолінеумом", має залишатися доступною польському суспільству. Одним із можливих варіантів він назвав передачу картин на зберігання до майбутнього Музею князів Любомирських при Національному закладі імені Оссолінських у Вроцлаві.

Крім того, Обрембський розкритикував практику польських судів, які повідомляють музеї про подані заяви ще до ухвалення рішення щодо забезпечення позову. На його думку, це дозволяє оперативно повернути експонати до України, що унеможливлює подальший судовий розгляд.

Як приклад він навів виставку "Геній Львова. Львів як центр мистецтва та його художні колекції", що проходила у Королівському замку у Варшаві наприкінці 2023 – на початку 2024 року. Тоді спадкоємці також намагалися через суд домогтися збереження у Польщі 12 картин із колекції Любомирських вартістю близько 1,2 млн злотих, однак після отримання музеєм інформації про позов частину експонатів повернули до Львова ще до розгляду клопотання.

У Міністерстві культури Польщі відкинули будь-які припущення про вплив на суди та наголосили, що питання права власності на культурні цінності вирішуються виключно в судовому порядку.

Також у відомстві нагадали про механізм "музейного імунітету", який захищає іноземні експонати, передані на тимчасові виставки в Польщі, від арешту чи конфіскації.

За даними польських журналістів, щодо колекції Львівського історичного музею організатори виставки не зверталися до Міністерства культури із заявою про надання такого статусу.