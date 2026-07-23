Польща впроваджує бойовий досвід України для розвитку свого війська

Польща підписала угоди в межах програми PERUN, які стосуються можливостей діяти на суші, у повітрі, на воді та під водою, у кіберпросторі та в космічному просторі.

Польща для розвитку свого війська впроваджує досвід України у війні проти Росії, зокрема технологічний.

Про це заявив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш на церемонії підписання угод за програмою PERUN, передає Liga.net.

Польський уряд хоче створити найбільшу армію у Східній Європі. Косіняк-Камиш зауважив, що сьогоднішня війна в Україні – це "тотальна війна", де застосовуються як традиційна техніка, так і нові технології.

З іншого боку, всі свої переваги Україна здобуває завдяки новим технологіям, додає міністр: "Вона почала з моря та надводних і підводних дронів. Фактично вона вивела з ладу Чорноморський флот. Пізніше до них додалися літаки та наземні дрони. І ми бачимо, яку загрозу це становить навіть для дуже віддалених об’єктів критичної інфраструктури, таких як нафтопереробний завод. Це надає Україні здатність впливати на територію РФ".

Угоди, які підписали для польського війська 23 липня в межах програми PERUN, стосуються можливостей діяти всюди: на суші, у повітрі, на воді та під водою, у кіберпросторі та в космічному просторі.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що PERUN передбачає 753 мільйони злотих (майже $198 млн) на 29 новаторських проєктів.