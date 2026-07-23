Зеленський підписав укази про зміни керівників військових адміністрацій Київщини і Миколаївщини
Зеленський підписав укази про зміни керівників військових адміністрацій Київщини і Миколаївщини
На Полтавщині знайшли застреленим екскерівника Нацполіції Сумської області
На Полтавщині знайшли застреленим екскерівника Нацполіції Сумської області
Півфінал ЧС-2026. Франція – Іспанія (0:2). Онлайн-трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Півфінал ЧС-2026. Франція – Іспанія (0:2). Онлайн-трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Туск назвав "ідіотськими" заклики заблокувати вступ України до ЄС і закликав припинити антиукраїнську риторику
Туск назвав "ідіотськими" заклики заблокувати вступ України до ЄС і закликав припинити антиукраїнську риторику
Генштаб притягнув командира батальйону "Вовки Да Вінчі" до дисциплінарної відповідальності
Генштаб притягнув командира батальйону "Вовки Да Вінчі" до дисциплінарної відповідальності
Фінал ЧС-2026. Іспанія – Аргентина (1:0). Онлайн-трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Фінал ЧС-2026. Іспанія – Аргентина (1:0). Онлайн-трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Анна Стен: історія першої української зірки Голлівуду
Анна Стен: історія першої української зірки Голлівуду
Безоплатні аналізи українцям від Synevo та CSD: чому лабораторії подали на державу до суду
ВідеоБезоплатні аналізи українцям від Synevo та CSD: чому лабораторії подали на державу до суду
Гідрометцентр попередив про негоду у неділю в низці областей
Гідрометцентр попередив про негоду у неділю в низці областей
ГоловнаСвіт

Видобуток нафти в Казахстані стрімко впав через зупинку термінала після атак дронів

Загальний добовий видобуток нафти та газового конденсату в Казахстані знизився з 2,07 мільйона до 1,63 мільйона барелів.

Видобуток нафти в Казахстані стрімко впав через зупинку термінала після атак дронів
прапор Казахстану
Фото: uainfo.org

Видобуток нафти в Казахстані різко скоротився після закриття термінала на Чорному морі, який був головним маршрутом для експорту казахстанської сировини та нещодавно зазнав атак безпілотників. 

Найбільше падіння зафіксували на родовищі Тенгіз — найбільшому в країні, яким керує компанія Chevron, передає Reuters із посиланням на джерела.

Видобуток там скоротився понад удвічі: з липневого середнього показника у 925 тисяч барелів на добу до близько 406 тисяч барелів у середу. Загальний добовий видобуток нафти та газового конденсату в Казахстані знизився з 2,07 мільйона до 1,63 мільйона барелів.

Каспійський трубопровідний консорціум припинив прийом нафти з Казахстану після того, як у понеділок зупинив відвантаження через атаки на танкери біля свого термінала в Росії. На консорціум припадає понад 80% експорту казахстанської нафти.

Зупинка прокачування через консорціум, на який припадає майже 2% світового експорту нафти, посилює занепокоєння на глобальному ринку, де постачання з Саудівської Аравії та інших країн Перської затоки вже опинилися під загрозою через війну в Ірані.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies