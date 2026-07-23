Видобуток нафти в Казахстані стрімко впав через зупинку термінала після атак дронів

Загальний добовий видобуток нафти та газового конденсату в Казахстані знизився з 2,07 мільйона до 1,63 мільйона барелів.

Видобуток нафти в Казахстані різко скоротився після закриття термінала на Чорному морі, який був головним маршрутом для експорту казахстанської сировини та нещодавно зазнав атак безпілотників.

Найбільше падіння зафіксували на родовищі Тенгіз — найбільшому в країні, яким керує компанія Chevron, передає Reuters із посиланням на джерела.

Видобуток там скоротився понад удвічі: з липневого середнього показника у 925 тисяч барелів на добу до близько 406 тисяч барелів у середу. Загальний добовий видобуток нафти та газового конденсату в Казахстані знизився з 2,07 мільйона до 1,63 мільйона барелів.

Каспійський трубопровідний консорціум припинив прийом нафти з Казахстану після того, як у понеділок зупинив відвантаження через атаки на танкери біля свого термінала в Росії. На консорціум припадає понад 80% експорту казахстанської нафти.

Зупинка прокачування через консорціум, на який припадає майже 2% світового експорту нафти, посилює занепокоєння на глобальному ринку, де постачання з Саудівської Аравії та інших країн Перської затоки вже опинилися під загрозою через війну в Ірані.