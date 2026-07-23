Ірландія виділяє Україні 125 млн євро допомоги

Прем’єр-міністр Ірландії Міхол Мартін і міністерка закордонних справ і торгівлі Гелен Макенті оголосили про новий пакет підтримки України на 2026 рік у розмірі 125 мільйонів євро.

Про це ідеться на ірландському урядовому сайті.

Основна частина цих коштів — 100 мільйонів євро — піде на забезпечення українських військових нелетальним обладнанням. Ще 25 мільйонів євро спрямують на відновлення і захист критичної інфраструктури, насамперед енергетичної, перед початком зимового періоду.

Про допомогу оголосили під час візиту ірландського прем’єра до Києва.

Очільник ірландського уряду наголосив, що його вразили наслідки повітряних атак на українські міста. Він підкреслив, що нові кошти допоможуть захистити цивільне населення і підготувати енергосистему України до наступної зими.

Макенті додала, що підтримка України залишається головним пріоритетом під час головування Ірландії в Раді ЄС. Вона зауважила, що цивільні втрати через постійні російські обстріли сягнули найвищого рівня від початку повномасштабної війни, тому Ірландія продовжуватиме допомагати Україні на шляху до вступу в Євросоюз і сприятиме відбудові пошкоджених об'єктів.