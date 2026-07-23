Ціна на нафту наблизилась до $100 за барель

Ціни на нафту в четвер досягли найвищого рівня за понад місяць, продовживши зростання п’ятий день поспіль. Станом на ранок 23 липня ф’ючерси на нафту Brent зросли на 4,52 долара (4,8%) – до 98,59 долара за барель, що є найвищим рівнем із 3 червня.

Як пише Reuters, американська нафта West Texas Intermediate (WTI) подорожчала на 3,39 долара (3,9%) до 90,22 долара за барель, уперше з 11 червня перевищивши позначку в 90 доларів.

Прогнозують, що ціни на нафту збережуть більшу частину нинішнього зростання протягом липня та серпня. Цьому сприятимуть скорочення світових запасів нафти, зниження видобутку на Близькому Сході, сезонне збільшення попиту на паливо через літній туристичний сезон, а також значне уповільнення використання стратегічних нафтових резервів.

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Водночас європейська маржа на дизельне паливо 17 липня досягла рекордних 66,25 долара за барель. Зростання було зумовлене забороною Росії на експорт дизельного палива після численних українських ударів по російських нафтопереробних заводах, а також побоюваннями щодо подальших перебоїв із постачанням енергоносіїв із Близького Сходу. У четвер цей показник становив 65,30 долара за барель.

Окрім загострення боротьби за контроль над Ормузькою протокою, єменські хусити атакували судна, що перевозять саудівську нафту через протоку Баб-ель-Мандеб, та намагаючись встановити морську блокаду Саудівської Аравії.

Попри напад, два китайські супертанкери, які перевозять загалом 4 мільйони барелів саудівської нафти, у четвер продовжували проходження через Баб-ель-Мандебську протоку.

Аналітики зазначають, що середній обсяг транспортування нафти через Баб-ель-Мандеб за останній місяць становив майже 9 мільйонів барелів на добу. Із цього обсягу майже 4 мільйони барелів на день буде складно перенаправити іншими маршрутами, якщо ключові морські вузли регіону залишаться заблокованими.