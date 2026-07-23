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Китайські та філіппінські судна знову зіткнулися у Південнокитайському морі

Цього разу ніхто не постраждав. 

Китайські та філіппінські судна знову зіткнулися у Південнокитайському морі
Фото: EPA/UPG

Китай і Філіппіни вдруге за цей тиждень вступили в протистояння в спірних водах Південнокитайського моря, що свідчить про подальше загострення напруженості між двома країнами навіть після зустрічі їхніх міністрів закордонних справ.

Про це пише Bloomberg.

За словами речника Берегової охорони Філіппін Джея Таррієли, у четвер корабель Берегової охорони Китаю понад дві хвилини поливав із водомета філіппінське судно поблизу рифу Скарборо. Він також розповів, що інше китайське судно здійснило «небезпечний маневр» щодо філіппінського корабля, який доставляв паливо та продовольство філіппінським рибалкам у районі рифу.

Берегова охорона Китаю заявила, що застосувала заходи зі супроводу та перехоплення, аби витіснити два урядові судна Філіппін із району рифу Скарборо, повідомив речник відомства Цзян Люе.

Пекін також закликав Манілу негайно припинити «порушення суверенітету та провокаційні дії».

Під час останнього інциденту ніхто не постраждав.

  • Новий інцидент стався лише через кілька днів після сутички поблизу рифу Друга Томаса, де, за твердженням Маніли, китайські силовики завдали одному з філіппінських моряків удару кийком, унаслідок чого він отримав травму.є
  • Пізніше країни викликали послів один одного через інцидент у Південнокитайському морі.
  • Китай встановив фактичний контроль над рифом Скарборо, який у Пекіні називають островом Хуан'янь, та прилеглими водами після протистояння з Філіппінами у 2012 році.
  • Згодом Пекін створив у спірній акваторії штучні острови та побудував на них інфраструктуру, намагаючись закріпити свої широкі територіальні претензії в Південнокитайському морі. Однак ці претензії були відхилені рішенням міжнародного арбітражного трибуналу у 2016 році.
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