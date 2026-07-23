Китайські та філіппінські судна знову зіткнулися у Південнокитайському морі

Китай і Філіппіни вдруге за цей тиждень вступили в протистояння в спірних водах Південнокитайського моря, що свідчить про подальше загострення напруженості між двома країнами навіть після зустрічі їхніх міністрів закордонних справ.

Про це пише Bloomberg.

За словами речника Берегової охорони Філіппін Джея Таррієли, у четвер корабель Берегової охорони Китаю понад дві хвилини поливав із водомета філіппінське судно поблизу рифу Скарборо. Він також розповів, що інше китайське судно здійснило «небезпечний маневр» щодо філіппінського корабля, який доставляв паливо та продовольство філіппінським рибалкам у районі рифу.

Берегова охорона Китаю заявила, що застосувала заходи зі супроводу та перехоплення, аби витіснити два урядові судна Філіппін із району рифу Скарборо, повідомив речник відомства Цзян Люе.

Пекін також закликав Манілу негайно припинити «порушення суверенітету та провокаційні дії».

Під час останнього інциденту ніхто не постраждав.