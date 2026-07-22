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Трамп не збирається сваритися з Китаєм через втручання у вибори

Лише 5 днів минуло з часу, коли республіканець говорив у зверненні до нації про найбільшу крадіжку даних виборців.

Трамп не збирається сваритися з Китаєм через втручання у вибори
Дональд Трамп і Сі Цзіньпін
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп визнав, що його звернення до нації, у якому він розповів про нібито найбільший в історії випадок крадіжки даних виборців у 2020 році з боку Китаю, не матиме наслідків для відносин між Вашингтоном і Пекіном.

Як пише CNN, лише через 5 днів після рішучої критики на адресу комуністичного Китаю за втручання у волевиявлення Трамп вирішив, що ніяк не каратиме Піднебесну за такі дії. Господар Білого дому заявив, що "усе відбулося вже досить давно", а Китай нібито "зараз вже не такий, як був тоді".

Більш того, республіканець дійшов висновку, що це "не вулиця з одностороннім рухом", а США "роблять щодо Китаю те саме, що вони роблять щодо нас".

Пом'якшення риторики президента пов'язують з його наміром у вересні прийняти у Нью-Йорку китайського лідера Сі Цзінпіня, який прибуде до США на відкриття сесії Генасамблеї ООН.

До того ж, вивчення журналістами оприлюднених Білим домом документів щодо нібито крадіжки виборчих даних та фальсифікацій показало відсутність достатньо вагомих доказів, щоб говорити про вплив цих випадків на результат виборів 2020 року, коли Джо Байден переміг Трампа. 

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