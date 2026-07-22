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Війна з Іраном коштувала США вже понад 37 мільярдів доларів

Хоча у травні і червні бойові дії не велися, сума зросла на 8 мільярдів.

Війна з Іраном коштувала США вже понад 37 мільярдів доларів
Міністр війни США Піт Геґсет
Фото: EPA/UPG

Міністр війни Сполучених Штатів Піт Геґсет під час виступу у сенатському комітеті, відповідальному за розподіл урядового фінансування, оприлюднив нову інформацію щодо витрат Пентагону на ведення війни проти Ірану.

Як пише BBC, загальна сума коштів, у які США обійшлась воєнна кампанія проти ісламської республіки, вже перевищила 37,5 мільярдів доларів. 

Востаннє оцінку воєнним витратам у Пентагоні давали 12 травня. Тоді лунала сума у 29 мільярдів доларів, з яких понад 11 мільярдів було витрачено лише за перший тиждень операції.

Дивує те, що упродовж травня і червня, коли діяло перемир'я і формально бойові дії не велися, США все одно витратили на війну близько 8 мільярдів доларів.

Геґсет погрожує зупинкою виплати зарплат військовим, припиненням вчасного оновлення озброєння та боєприпасів, а також неможливістю проведення ключових воєнних операцій, якщо Конгрес не погодить виділення Пентагону ще 87 мільярдів доларів, з яких 67 мільярдів мають піти саме на близькосхідне протистояння.

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