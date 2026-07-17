Законопроєкт Грема-Блументаля про антиросійські санкції набрав у Сенаті потрібну кількість голосів

Тепер питання за тим, коли документ винесуть на голосування.

Законопроєкт про запровадження 100-відсоткових тарифних мит проти країн, які купуватимуть російські нафту і газ, вже має у Сенаті США потрібний рівень підтримки.

Як пише видання Axios, документ, що розроблявся покійним сенатором Ліндсі Гремом спільно з його колегою з Демократичної партії Річардом Блументалем, вже погодився підтримати 61 сенатор. 39 з них представляють Республіканську партію, 22 є демократами.

У четвер республіканці почали опитування щодо того, чи існують заперечення для винесення законопроєкту на розгляд. Це може бути ознакою того, що голосування відбудеться незабаром.

Після Сенату документ ще мають підтримати конгресмени у Палаті представників, після чого він потрапить на стіл до президента Дональда Трампа. Той, за чутками, готовий його підписати через відсутність прогресу у переговорах Росії та України, а також на знак пошани до спадщини сенатора Грема.