Головне за четвер, 16 липня: новий уряд, атака на Запоріжжя, майже 200 бойових зіткнень

Бойові дії на Донеччині, 199 бойових зіткнень, ворожі обстріли. Яким запам’ятається 1604-й день повномасштабної війни.

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Верховна Рада оновила склад Кабінету міністрів: за поданням нового прем'єра Сергія Корецького народні депутати пакетно призначили очільників міністерств, які не підпадають під квоту президента. «За» проголосували 264 народних депутати.

Кандидатів представив голова уряду Сергій Корецький. Він заявив, що якщо результатів від міністрів не буде, то реакція буде швидкою.

Подробиці – в новині.

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Як минув шалений кадровий день у Раді, що відбувалося на закритих засіданнях фракції «Слуга народу» з президентом і чому рішення щодо Федорова «засмутило більшість фракції» — у репортажі LB.ua.

Тимчасово виконувати обов'язки міністра оборони Президент Володимир Зеленський доручив начальнику Центру спецоперацій "А", т.в.о. голови Служби безпеки України Євгенію Хмарі.

"Доручив Євгенію Хмарі виконувати обовʼязки міністра, продовжити реформування сфери оборони і забезпечити Україні всі ті результати, про які ми говорили. Після того як необхідні юридичні процедури будуть дотримані, буду звертатись до парламентарів за підтримкою Євгенія Хмари на посаду міністра оборони України. Слава Україні!" – написав Зеленський.

Докладніше – в новині.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 16 липня на фронті від початку доби відбулося 199 бойових зіткнень.

Найбільше атак відбулось на Покровському та Слов'янському напрямках.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 16 липня – в новині.

Росіяни атакували Запоріжжя трьома керованими авіабомбами. Станом на 17:35 було відомо про трьох загиблих.

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Зруйновані та пошкоджені житлові та нежитлові будівлі.

У ДСНС уточнили, що двоє людей дістали поранень, з них одна дитина.

За результатами репатріаційних заходів в Україну повернули 501 тіло загиблих, які, за твердженням російської сторони, можуть належати українським військовослужбовцям.

Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Слідчими правоохоронних органів, спільно з представниками експертних установ, будуть здійснені всі необхідні заходи для ідентифікації репатрійованих загиблих.

Контррозвідка та слідчі Служби безпеки затримали генерального директора одного з оборонних підприємств та його заступника з виробництва, які допустили розміщення боєприпасів на складах, розташованих поблизу житлових будинків у місті Вишневе на Київщині, повідомляє СБУ.

Як з’ясувало розслідування, 6 липня цього року внаслідок комбінованої атаки РФ по столичному регіону на складах режимного об’єкта виникла пожежа з подальшою детонацією боєприпасів, що зберігались в ангарах. Встановлено, що ці складські приміщення не були призначені для зберігання боєприпасів та використовувались без відповідних дозвільних документів.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру за чч. 2, 3 ст. 367 Кримінального кодексу України (службова недбалість, яка спричинила тяжкі наслідки).

Більше інформації – в новині.

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У Полтавському районі знайшли мертвим колишнього працівника правоохоронного органу.

"16 липня близько 10:40 до поліції надійшло повідомлення про смерть 44-річного чоловіка за місцем його проживання у Карлівській громаді Полтавського району. Під час першочергових слідчих дій встановлено, що померлий є колишнім працівником правоохоронних органів", – повідомила пресслужба Нацполіції Полтавської області.

Розпочато кримінальне провадження за статтею 115 (умисне вбивство з приміткою самогубство) Кримінального кодексу. Тривають необхідні слідчі дії для встановлення обставин події.

Джерела в правоохоронних органах уточнили агентству "Інтерфакс-Україна", що йдеться про колишнього керівника Головного управління Національної поліції в Сумській області Сергія Чижа, його було знайдено із вогнепальним пораненням.

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