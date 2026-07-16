Корецький провів перше засідання нового складу уряду

16 липня прем’єр-міністр Сергій Корецький провів перше засідання нового складу Кабінету Міністрів.
Про це ідеться в дописі на його фейсбук-сторінці.
«Визначили першочергові пріоритети. Дякую всім міністрам за готовність до інтенсивної роботи. Для кожного члена уряду головними критеріями будуть ефективність, відповідальність і результат», - заявив прем’єр.
Він додав, що «працюємо над виконанням завдань, визначених Президентом України та Верховною Радою» і зауважив, що «попереду дуже багато роботи».
- Корецький очолив Кабмін після Юлії Свириденко.
- 16 липня парламент проголосував за міністрів, які не підпадають під квоту президента.
- Поки що без керівників залишаються Міноборони і МЗС. В.о. в оборонному відомстві наразі буде в.о. голови СБУ Євгеній Хмара.