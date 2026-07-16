Корецький провів перше засідання нового складу уряду

16 липня прем’єр-міністр Сергій Корецький провів перше засідання нового складу Кабінету Міністрів.

Про це ідеться в дописі на його фейсбук-сторінці.

«Визначили першочергові пріоритети. Дякую всім міністрам за готовність до інтенсивної роботи. Для кожного члена уряду головними критеріями будуть ефективність, відповідальність і результат», - заявив прем’єр.

Він додав, що «працюємо над виконанням завдань, визначених Президентом України та Верховною Радою» і зауважив, що «попереду дуже багато роботи».