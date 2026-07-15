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Укрзалізниця запускає додатковий потяг зі Львова до Рівного через Луцьк

Він запрацює з 16 липня.

Укрзалізниця запускає додатковий потяг зі Львова до Рівного через Луцьк

Укрзалізниця запускає додатковий рейс зі Львова до Рівного через Луцьк.

Про це повідомили в Укрзалізниці.

З 16 липня на маршрут Львів – Луцьк – Рівне виходить сучасний модернізований поїзд. 

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"Він покликаний насамперед додати варіативності сполученню Львівщини та Волині", - зазначили в Укрзалізниці.

Графіки ранкового та вечірнього рейсів:

Поїзд №822 Львів – Луцьк – Рівне 09:35 - 13:35 - 14:36

Поїзд №821 Рівне – Луцьк – Львів 15:07 - 16:17 - 20:10

Традиційно квитки вже у продажу в касах вокзалів та через застосунок Укрзалізниці в розділі «дальні».

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