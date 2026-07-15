Укрзалізниця запускає додатковий потяг зі Львова до Рівного через Луцьк

Укрзалізниця запускає додатковий рейс зі Львова до Рівного через Луцьк.
Про це повідомили в Укрзалізниці.
З 16 липня на маршрут Львів – Луцьк – Рівне виходить сучасний модернізований поїзд.
"Він покликаний насамперед додати варіативності сполученню Львівщини та Волині", - зазначили в Укрзалізниці.
Графіки ранкового та вечірнього рейсів:
Поїзд №822 Львів – Луцьк – Рівне 09:35 - 13:35 - 14:36
Поїзд №821 Рівне – Луцьк – Львів 15:07 - 16:17 - 20:10
Традиційно квитки вже у продажу в касах вокзалів та через застосунок Укрзалізниці в розділі «дальні».
- Укрзалізниця запускає окремий поїзд на фестиваль «Фронтера» у Луцьку. У вагонах пасажирів очікуватимуть літературні подарунки.