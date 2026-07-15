Церемонія підписання відбулася у штаб-квартирі IOSCO в Мадриді.

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Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку офіційно підписала Багатосторонній меморандум IOSCO (MMoU) – головний міжнародний документ, який об’єднує регуляторів ринків капіталу понад 100 країн світу.

Церемонія підписання відбулася у штаб-квартирі IOSCO в Мадриді, йдеться у пресрелізі комісії.

Підписанню передувала багаторічна підготовча робота. Комісія послідовно приводила законодавство у відповідність до міжнародних стандартів, розширювала власні повноваження та пройшла ретельну оцінку експертів IOSCO, які перевіряли здатність НКЦПФР ефективно співпрацювати з іноземними регуляторами, обмінюватися інформацією, проводити розслідування та забезпечувати захист конфіденційних даних. Цю оцінку Комісія пройшла успішно.

Тепер НКЦПФР може напряму й оперативно співпрацювати з регуляторами інших країн:

обмінюватися інформацією про операції на ринках капіталу,

отримувати дані про кінцевих бенефіціарних власників учасників ринку,

запитувати документи для розслідувань і спільно розкривати транскордонні порушення: маніпулювання ринком, інсайдерську торгівлю та інші зловживання.

На практиці це означає, що операції, які раніше могли залишатися поза увагою українського регулятора через відсутність прямого каналу взаємодії з іноземними колегами, тепер підпадають під спільний контроль.

Обмін інформацією відбувається на взаємній основі – Україна так само надаватиме дані іноземним регуляторам на їхні запити.

“Довіра інвесторів безпосередньо залежить від того, наскільки прозорим і підзвітним є ринок, у який вони вкладають кошти. Стати підписантом IOSCO MMoU є одним із найвагоміших міжнародних сигналів довіри у сфері фінансів. Статус підписанта підвищує прозорість і доброчесність українського ринку капіталу, посилює захист прав інвесторів та зміцнює міжнародну репутацію України як держави, що впроваджує найкращі світові стандарти регулювання”, – додали у НКЦПФР.