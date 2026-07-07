Комісія з цінних паперів спростила випуск місцевих облігацій

Тепер замість того, щоб щоразу проходити виснажливу процедуру реєстрації документів під кожен новий проєкт, місцевій владі достатньо один раз затвердити базовий проспект.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) затвердила нові правила випуску та обігу місцевих облігацій. Вони мають спростити громадам залучення коштів на фінансування інфраструктурних та інших проєктів, а також зробити умови інвестування більш зрозумілими для покупців цінних паперів.

Однією з ключових змін стало запровадження механізму базового проспекту. Відтепер місцеві ради зможуть один раз зареєструвати цей документ, а потім випускати нові серії облігацій без повторного проходження повної процедури реєстрації. Водночас загальний обсяг запозичень не може перевищувати річний ліміт, погоджений Міністерством фінансів, а розміщення облігацій має завершитися до кінця року.

Комісія також скоротила строки розгляду документів. Для громад, які вже мають зареєстрований базовий проспект, реєстрація нової серії облігацій триватиме до семи робочих днів. Такий самий строк застосовуватиметься і під час затвердження базового проспекту або для емітентів, чиї цінні папери вже перебувають в обігу на регульованому ринку. В інших випадках розгляд документів займатиме до 20 або до 25 робочих днів залежно від способу розміщення облігацій.

Документи, як і раніше, подаватимуть через електронні кабінети в системі НКЦПФР. Якщо необхідні рішення місцевих рад чи бюджетні документи вже оприлюднені на офіційному сайті громади, достатньо буде надати прямі посилання на них без завантаження копій.

Крім того, нові правила зобов'язують громади готувати стислий огляд проспекту обсягом не більше 15 сторінок із викладенням ключової інформації та основних ризиків для потенційних інвесторів зрозумілою мовою.

У Комісії зазначають, що нововведення дозволять місцевій владі швидше залучати фінансування для реалізації проєктів, зокрема модернізації громадського транспорту, будівництва електропідстанцій чи закупівлі когенераційних установок.