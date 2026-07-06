4 липня в Одесі відкрили перший в області Простір турботи про ветеранів — місце підтримки для ветеранів, ветеранок, військовослужбовців та їхніх родин, які проходять лікування або відновлення після поранення.

Простір працює на базі одного з медичних закладів Одеси. Тут ветерани й ветеранки зможуть отримати необхідну інформацію, консультації та підтримку.

У Просторі повністю відремонтували приміщення та забезпечили його всім необхідним обладнанням для роботи фахівців і комфортного перебування відвідувачів. Під час облаштування передбачили місце для консультацій, спілкування й відпочинку.

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Окрему увагу приділили безбар’єрності: Простір створювали з урахуванням усього шляху, щоб ветеранам, ветеранкам та їхнім родинам було зручно дістатися, легко зорієнтуватися на місці й отримати необхідну підтримку.

Наразі тут працює фахівець із супроводу ветеранів, надалі команду планують розширити до трьох фахівців. Також у Просторі працюватиме Служба інклюзивного сервісу ПриватБанку, завдяки якій банківські послуги можна буде отримати безпосередньо на місці.

Відкриття Простору в Одесі стало прикладом співпраці держави, медичної системи, громадського сектору та бізнесу. Проєкт реалізується Мінветеранів та МОЗ України в партнерстві з ГО «Міцні 300» за підтримки АТ КБ «ПриватБанк».Завдяки цьому партнерству вдалось обʼєднати досвід та ресурси різних секторів, щоб значно полегшити шлях ветеранів та ветеранок після поранення. Простори турботи формують новий підхід до підтримки ветеранів та ветеранок. Тепер вони мають доступ до низки необхідних послуг в одному місці, комфортних умовах та без зайвих переміщень.

До відкриття долучилися команди партнерів проєкту, представники державного, громадського та бізнес-секторів, а також медичного закладу. Серед гостей події — Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко, Міністерка у справах ветеранів Наталія Калмикова, заступник міністерки Руслан Приходько, Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, представники ПриватБанку, зокрема заступниця голови правління з операційних питань Наталія Савчук та директор Південного макрорегіонального управління Олексій Цимбалюк, голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер, а також ветеран і засновник Спілки ветеранів «Міцні 300» Андрій Кучер разом із родиною.

Фото: ПриватБанк

Фото: ПриватБанк

Під час відкриття говорили про те, чому медична допомога має бути поєднана із соціальним, психологічним, юридичним та адміністративним супроводом і як зробити цей шлях більш зрозумілим для ветеранів та їхніх родин. Зустріч стала майданчиком для відкритої розмови про те, якою має бути підтримка після поранення та чому вона має починатися вже у лікарні.

«Для ветеранів важливо, щоб необхідні послуги були доступні там, де вони проходять лікування та відновлення. Саме тому в цьому Просторі працюватимуть і фахівці Служби інклюзивного сервісу ПриватБанку, які допомагатимуть із доступом до фінансових послуг та банківських сервісів. Ми віримо в силу таких партнерств і хочемо, щоб подібні Простори турботи з’являлися в інших областях України, роблячи комплексну підтримку ветеранів та доступ до соціальних послуг та фінансових сервісів ще доступнішими», — зазначила членкиня правління ПриватБанку з операційних питань Наталія Савчук.

Команда проєкту впевнена, що Простір турботи в Одесі – це ще один крок до того, щоб така модель підтримки ветеранів та ветеранок стала можливою по всій країні.