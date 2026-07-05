Банки Євразійського союзу почали масово вводити комісії на готівкові рублі через обмеження Кремля

Банки країн Євразійського економічного союзу почали ускладнювати прийом готівкових російських рублів. У низці фінансових установ уже запровадили комісії за внесення готівки, а деякі банки повністю призупинили проведення таких операцій.

Про це повідомила Служба зовнішньої розвідки України.

За даними відомства, у Білорусі комісію до 5% за внесення готівкових рублів на рахунки нерезидентів запровадили щонайменше вісім банків, серед яких "Альфа-Банк", "Беларусбанк", "БелВЕБ", "Сбербанк" та "Технобанк".

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Казахстанський банк "ЦентрКредит" також стягує 5% за прийом рублів через каси, банкомати та термінали, а киргизький "Екоісламікбанк" запровадив аналогічну комісію на SWIFT-перекази.

У Вірменії частина банків взагалі призупинила операції з готівковими рублями, хоча безготівкові розрахунки поки що залишаються доступними.

У Службі зовнішньої розвідки зазначають, що причиною змін стали нові обмеження, запроваджені Росією. Зокрема, з 1 квітня 2026 року набув чинності указ Володимира Путіна, який забороняє юридичним особам і підприємцям вивозити з Росії готівкові рублі до країн ЄАЕС. Для фізичних осіб встановлено ліміт – не більше ніж 100 тисяч доларів в еквіваленті.

За оцінкою СЗРУ, ці заходи не зупинили відтік капіталу, а лише змінили його напрямок.

"Обмеживши вивезення готівки, Кремль не зупинив відплив капіталу, а лише перенаправив його в банківську систему сусідніх країн, де рублі почали накопичуватися швидше, ніж банки готові їх абсорбувати", – зазначили у розвідці.

У відомстві додають, що банки сусідніх держав почали вводити комісії, аби зменшити ризики, пов'язані з ліквідністю та роботою з підсанкційною російською валютою.

На думку Служби зовнішньої розвідки, для громадян Росії це означає додаткові фінансові витрати під час виведення коштів за кордон. Крім того, ситуацію ускладнюють чинні з 2022 року обмеження на вивезення іноземної валюти з РФ.

У СЗРУ також наголошують, що російський банківський сектор дедалі більше втрачає доступ до міжнародних фінансових ринків, а банки країн ЄАЕС стають значно обережнішими щодо операцій із російським рублем.