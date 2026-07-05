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Банки Євразійського союзу почали масово вводити комісії на готівкові рублі через обмеження Кремля

Деякі банки повністю призупинили проведення готівкових операцій.

Банки Євразійського союзу почали масово вводити комісії на готівкові рублі через обмеження Кремля
Фото: Служба зовнішньої розвідки України

Банки країн Євразійського економічного союзу почали ускладнювати прийом готівкових російських рублів. У низці фінансових установ уже запровадили комісії за внесення готівки, а деякі банки повністю призупинили проведення таких операцій.

Про це повідомила Служба зовнішньої розвідки України.

За даними відомства, у Білорусі комісію до 5% за внесення готівкових рублів на рахунки нерезидентів запровадили щонайменше вісім банків, серед яких "Альфа-Банк", "Беларусбанк", "БелВЕБ", "Сбербанк" та "Технобанк". 

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Казахстанський банк "ЦентрКредит" також стягує 5% за прийом рублів через каси, банкомати та термінали, а киргизький "Екоісламікбанк" запровадив аналогічну комісію на SWIFT-перекази.

У Вірменії частина банків взагалі призупинила операції з готівковими рублями, хоча безготівкові розрахунки поки що залишаються доступними.

У Службі зовнішньої розвідки зазначають, що причиною змін стали нові обмеження, запроваджені Росією. Зокрема, з 1 квітня 2026 року набув чинності указ Володимира Путіна, який забороняє юридичним особам і підприємцям вивозити з Росії готівкові рублі до країн ЄАЕС. Для фізичних осіб встановлено ліміт – не більше ніж 100 тисяч доларів в еквіваленті.

За оцінкою СЗРУ, ці заходи не зупинили відтік капіталу, а лише змінили його напрямок.

"Обмеживши вивезення готівки, Кремль не зупинив відплив капіталу, а лише перенаправив його в банківську систему сусідніх країн, де рублі почали накопичуватися швидше, ніж банки готові їх абсорбувати", – зазначили у розвідці.

У відомстві додають, що банки сусідніх держав почали вводити комісії, аби зменшити ризики, пов'язані з ліквідністю та роботою з підсанкційною російською валютою.

На думку Служби зовнішньої розвідки, для громадян Росії це означає додаткові фінансові витрати під час виведення коштів за кордон. Крім того, ситуацію ускладнюють чинні з 2022 року обмеження на вивезення іноземної валюти з РФ.

У СЗРУ також наголошують, що російський банківський сектор дедалі більше втрачає доступ до міжнародних фінансових ринків, а банки країн ЄАЕС стають значно обережнішими щодо операцій із російським рублем.

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