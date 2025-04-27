Зовнішня розвідка: подальше зміцнення рубля є вкрай малоймовірним

Подальше зміцнення рубля є вкрай малоймовірним через геополітичну невизначеність і нестійкий характер зовнішньоекономічного балансу.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

"Подальше зміцнення рубля є вкрай малоймовірним через нестійкий характер зовнішньоекономічного балансу та геополітичну невизначеність. СЗРУ прогнозує, що в умовах високої інфляції продовження чинної політики Кремля призведе до подальшого падіння реальних доходів населення та посилення соціальної напруженості в країні", — ідеться у повідомленні.

У розвідці додають, що намагаючись "заспокоїти" настрої всередині країни, "Росстат" офіційно звітує про річну інфляцію на рівні 10,3 %. Водночас реальна "інфляція для бідних" (індекс споживчих цін на товари першої потреби) вже становить 17 %. Це в 1,7 раза перевищує офіційні показники й ставить під сумнів достовірність офіційної статистики під час оцінки соціально-економічного становища Росії», - поінформували у СЗРУ.

За даними зовнішньої розвідки, 25 квітня Центральний банк РФ ухвалив рішення зберегти облікову ставку на рівні 21 %, що говорить про продовження курсу на жорстку грошово-кредитну політику.

Зі свого боку це знижує інвестиційну активність у РФ, гальмує зростання ВВП та підвищує фінансове навантаження на бізнес.

"Через високий загальний рівень цін (попри так зване "зниження інфляційного тиску") регулятор вимушений продовжити підтримувати жорсткі грошово-кредитні умови, аби повернути інфляцію до цільового рівня у 4 % до 2026 року. Середню ж облікову ставку у 2025 році ЦБ прогнозує в 19,5–21,5 %", — ідеться у дописі.