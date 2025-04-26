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Мінфін: ЄС надав Україні допомогу на суму 50,5 млрд євро

Лише цього року обсяг бюджетної підтримки сягне 30,6 млрд євро.

Мінфін: ЄС надав Україні допомогу на суму 50,5 млрд євро
зустріч Сергія Марченка з очільниками міністерств фінансів країн Європейського Союзу
Фото: Мінфін

У 2025 році Європейський Союз передбачає для України 30,6 млрд євро бюджетної підтримки. Загалом від 2022-го сума сягнула 50,5 млрд євро.

Про це повідомило Міністерство фінансів.

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Очільник Мінфіну Сергій Марченко під час зустрічей із міністрами фінансів країн ЄС у Вашингтоні повідомив, що із 30,6 млрд євро 18,1 млрд євро залучать за рахунок доходів від заморожених активів РФ у межах ініціативи G7 ERA, ще 12,5 млрд євро — у межах фінансового Інструменту Ukraine Facility.

За словами міністра, прогнозованість і ритмічність надходження коштів дозволяють забезпечувати потреби державного бюджету у 2025–2026 роках.

Марченко також підкреслив, що Україна продовжує демонструвати прогрес у виконанні умов Плану України для програми Ukraine Facility: вже виконано 36 із 151 умов.

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