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Reuters: ООН скорочує підтримку українських переселенців через зупинку фінансування США

Західні партнери змогли профінансувати підтримку понад 8 млн переселенців лише на 25%.

Reuters: ООН скорочує підтримку українських переселенців через зупинку фінансування США
Фото: EPA/UPG

Агентство ООН у справах біженців через призупинення фінансування з боку США і скорочення донорської допомоги, змушене скоротити підтримку новоприбулих переселенців в Україні.

Про це пише Reuters.

Як повідомила представниця УВКБ в Україні Кароліна Ліндхольм Біллінг, деякі програми, які ООН раніше реалізовувало за підтримки фінансування США, призупинені.

Зокрема агентство призупинило психосоціальну підтримку, яка необхідна у величезних масштабах, надання матеріалів для термінового будівництва житла та фінансову допомогу.

Найбільше УВКБ ООН постраждало від втрати допомоги з боку США, яка торік становила 40% фінансування. На заклик ООН про виділення $3,32 млрд на підтримку 8,2 млн людей в Україні партнери змогли профінансувати лише на 25%.

Із січня майже 9000 людей, які стали переселенцями в Україні, пройшли через транзитні центри УВКБ ООН у Павлограді та Сумах, де вони отримують одяг, гігієнічні набори, а також юридичну та психосоціальну підтримку. Із серпня минулого року по березень 2025-го понад 200 000 людей були евакуйовані або переміщені з прифронтових територій.

  • Адміністративно-бюджетне управління Білого дому 15 квітня запропонувало скоротити бюджет Державного департаменту майже на 50%, закрити ряд закордонних дипломатичних представництв, скоротити кількість дипломатичного персоналу та скасувати фінансування майже всіх міжнародних організацій, включаючи ООН.
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